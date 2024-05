José Gato Briceño: Dando la talla en cualquier escenario ¡Vamos Venezuela!

Posteado en: Opinión

En términos de tiempo, los cambios hechos por el narcochavismo exigiéndole al Consejo Nacional Electoral – CNE una fecha adelantada de elecciones como estrategia parte de sus marramucias, especulando en su plan que eso no le dejaría chance a la oposición para construir una buena y contundente campaña, se les ha revertido en su contra. Justamente ese apuro, esa urgencia de renovarse en el poder para así “descansar” y poder seguir robando en paz por 6 años más, se les convirtió en un boomerang que ahora los amenaza con golpearles la frente y dejarlos noqueados.

Después de haber pasado la truculenta y descarada primera etapa de obstáculos para la inscripción de candidaturas que todos vimos, quieren ahora y como es su costumbre, desprestigiar, vejar hacer el más burdo bullying al candidato y a todo lo que la oposición unida está logrando en escasos días con Maria Corina al frente de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Por donde miremos a esta muy sui géneris candidatura vamos a encontrar calidad, cantidad y fuerza, eso es lo que más descalabro a los majunches herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, que tienen a un maltrecho, ignorante, patético y desgastado candidato.

Esta situación los cachetea tan fuerte que tiene al equipo de campaña de la dictadura corriendo por el país, con sus más resentidos especímenes como Jorge/Delcy Rodríguez y El Capo Diosdado Cabello dando saltos, abrazando y espantando “admiradores” como nunca, dando pena con concentraciones de gente obligada, arrastrada en buses y bajo amenaza de perder cargos y dádivas chavistas

Mientras tanto y dando la talla sin aspavientos, sin tomarlos en cuenta, ni dando importancia a tanta pantomima electoral de pacotilla, el pasado miércoles 8 de mayo se llevó a cabo la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas en la que el candidato presidencial por la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora venezolana María Corina Machado participaron ofreciendo detalles de la situación política del país, González destacó la importancia de que la comunidad internacional participe como observadora de las elecciones. «Es vital para nosotros”, dijo. Ambos participaron en una muy interesante conversación en fluido inglés, expusieron asuntos de fondo sobre nuestra realidad y pudimos ver la aquilatada formación de esos dos excepcionales venezolanos para conducir los destinos de la patria en esta hora menguada.

Contrapuesto a esto veíamos el mismo día el desespero del marginal, resentido y conductor del “programa de chismes “CON EL MAZO ADENTRO” el narcocriminal internacional y solicitado por la justicia americana, Diosdado Cabello Rondón, despotricando de su aliado y hermano de causa, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, por hablar sobre la propuesta de Gustavo Petro de una “transición tranquila” después de las elecciones presidenciales en Venezuela. Eso nos reafirma que ya llevan el sol en la espalda y que ese bocón, fanfarrón, charlatán atrapado por el terror y el miedo, haya afirmado que no entregarían el poder. Todos los que lo conocimos sabemos que ese es el estilo de los crueles criminales que mandan a matar y se esconden detrás de una máscara de machitos de barrio, pero en circunstancias de apremio son unas mamis cobardes que se mean u orinan los pantalones y se esconden. Entregarán el poder por las buenas o por las malas porque será incontenible la efervescencia o la fuerza del pueblo que se ve y se siente que ha levantado Maria Corina Machado por donde llega, como lo pudimos ver en el estado Trujillo donde el gobernador que es una ficha o pupilo de Diosdado, amenazó hace unos días públicamente que cuándo la líder llegara a ese estado, la “sacarían a coñazos” : pero la realidad fue que no pudieron con las grandes multitudes del aguerrido pueblo Trujillano que salio sin miedo y así será en toda Venezuela que los arrasará y enterrara de por siempre.

Desde la cárcel del exilio les replico a estas bestias apocalípticas del narcochavismo que no es juego, millones de venezolanos dentro y fuera vemos que cada día sigue creciendo la lucecita al final del túnel decididos a salir de tanta miseria, maltrato y ya muchos han comenzado a limpiar las maletas y renuevan la esperanza de reconstruir la patria, aferrados a Dios, pensando en lo hermoso que será ver a las familias reunirse. Mi fuerza y mente estan en esa perspectiva aun cuando conozco la maldad y artilugios que usan para torcer lo que no les favorezca, abro el compás a una milagrosa situación que permita que se larguen y dejen al pueblo venezolano en paz, mientras sigo en mi tarea de denunciarlos sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

