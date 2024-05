Salen a la luz las verdaderas razones del reciente colapso mental de Britney Spears

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Luego de que en días pasados se difundieran diversos reportes e imágenes de Britney Spears saliendo de un hotel en Los Ángeles a raíz de un colapso mental que habría sufrido por una supuesta pelea con su novio Paul Soliz, nueva información ha revelado el verdadero motivo de la reciente situación de la cantante.

Por El Diario NY

En las fotografías difundidas, se pudo ver a Spears saliendo del lujoso hotel Chateau Marmont, en la ciudad de Los Ángeles, con una cobija encima cubriendo su cuerpo así como una almohada entre sus brazos mientras era acompañada por paramédicos.

Ante esta situación, se mencionó primeramente que la intérprete de “Baby One More Time” había tenido una pelea con su actual pareja, lo que ocasionó un colapso mental en la cantante estadounidense.

Sin embargo, y de acuerdo con el medio especializado Daily Mail, la verdadera razón de la reciente polémica de la artista tendría con la misma madre de Spears: Lynne Spears y el “miedo” que tenía Britney a ella.

Luego de su polémico episodio, la misma Spears compartió una imagen de su tobillo hinchado, a través de su cuenta oficial de Instagram, mencionando que no había sufrido un episodio psicótico y que su madre, Lynne, le habría tendido una “trampa”.

Aunque en este momento la publicación de la intérprete de “Toxic” parecía no tener mucho sentido, Daily Mail reveló nueva información que daría sentido a lo dicho por la artista.

UPDATE: Paramedics were called because Britney Spears injured her leg, not because she was having a breakdown. #JusticeForBritney pic.twitter.com/YcmNFVGWbP

— Britney Stan ? (@BritneyTheStan) May 2, 2024