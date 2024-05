El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 18 de mayo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Aries

Por mucho que insistas, sino es para ti, no lo es y punto. En lugar de desgastarte en batallas estériles, ve tras lo que si vale el esfuerzo. Algo que se ajuste más a tu realidad, pero que sobretodo te haga feliz y satisfecho en todos los sentidos.

Tauro

Aunque estes roto por dentro siempre podrás repárarte y continuar. Ya no serás la misma persona, de hecho, serás mejor, porque llevarás contigo ese aprendizaje que te ayudará a construir la vida que quieres vivir. Nadie dice que es fácil, pero tampoco es imposible.

Géminis

Cuando quieras alcanzar una meta, visualízala. Si la proyectas en tu mente la puedes convertir en realidad. Poco a poco, a medidas que madures tus ideas surgirán opciones que te ayudarán a materializar tus sueños. Puede que necesites ayuda extra, si es así, no dudes en buscarla, te sorprenderás de las puertas que se abrirán.

Cáncer

No tengas miedo de cometer errores, porque nadie está exento de cometer alguno, y si lo haces siempre podrás rectificar. Las oportunidades se presentan y sino las buscas. Lo importante es intentarlo y hacerlo de corazón, porque cuando actúas en base a la honestidad el universo te premia.

Leo

Tomar decisiones no es fácil, es un paso que requiere responsabilidad sobre las consecuencias. ¿Qué sucederá a partir del momento que decida hacer un cambio? ¿Quiénes se verán afectados? ¿Cómo puedo y debo manejarlo? ¿Hasta qué punto me conviene? Casi termina el año y aún dudas si dar ese paso o quedarte justo donde estás. Piensa, profundiza y luego, cuando estés seguro, decide.

Virgo

Siempre habrán obstáculos. La vida impone pruebas y a veces sientes que te superan, cuando en realidad no hay nada que no puedas manejar. Por más difícil que sea siempre habrá una solución. Hoy enfrentas situaciones complicadas de las que saldrás si asumes una actitud un poco fría, como espectador, porque solo así serás más objetivo y por lo tanto, más práctico.

Libra

Trabaja en tu relación, pero hazlo sólo si vale el esfuerzo. Si funciona y si hay amor verdadero podrás avanzar, de lo contrario no hay mejor momento que el “hoy” para soltar, para dejar atrás, porque estar en pareja y no poder ser tú es morir poco a poco. La soledad solo asusta a quien no sabe estar consigo mismo.

Escorpio

No temas si al principio a otros no les gustan tus ideas, si tú crees en ellas, si son realistas y te convienen, si estás motivado a trabajar por y para ellas , hazlo. Entiende que a veces esas personas que se desviven en dar consejos solo ven sus limitaciones, no las tuyas.

Sagitario

Te sientes cómodo y seguro. Tus creencias en torno al amor son firmes y estás feliz con quien eres. Proyectas energía positiva y es fácil compartir contigo, porque sumas a la vida de otros, sin imponerte, con naturalidad, con ese carisma tan particular, tan tuyo que te hace fácil de tratar.

Capricornio

Amate cada día más, pero hazlo de verdad y una vez que estés seguro de quien eres, sal y muéstrate al mundo tal cual eres. No tendrás necesidad de usar máscaras, porque siendo quien eres atraerás lo que te mereces sin mayor esfuerzo. La vida tiene tanto que darte, solo debes confiar, buscar y encontrar.

Acuario

No confíes en nadie hoy. Surgen propuestas interesantes que podrían tentarte en proyectos que suenan un poco irreales y que incluso podrían ser una trampa. Mantén los ojos abiertos, hay mentirosos alrededor, personas con malas intenciones que andan en búsqueda de ilusos que crean en ellos.

Piscis

Deja que todo fluya, no fuerces nada, porque lo tenga que ser, será. A veces, por desesperado pretendes apresurar las cosas y sin darte cuenta tiras todo por la borda. Avanza pero paso a paso, sin romper reglas ni alterar estructuras. Respeta tu proceso y el de los demás. Si es para ti, será.