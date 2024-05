VIDEO: El influencer que saltó al mar desde unas rocas y salvó su vida de milagro

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El joven y conocido influencer Gerónimo Arias mostró en su cuenta de Instagram cómo fue su experiencia al saltar desde unas rocas hacia el mar. Sin tener en cuenta el efecto de la marea del agua, el joven se golpeó contra la escollera y raspó parte de su torso, lo que generó preocupación entre sus millones de seguidores.

Por: La Nación

“Casi no la cuento”, detalló el influencer para dar a cuenta de la gravedad del asunto. En un contenido que duró aproximadamente 30 segundos, Gerónimo decidió adentrarse en esta experiencia que, por segundos, no terminó en tragedia debido a la fuerza del mar que lo arrastró violentamente contra la cadena rocosa, dejándole un severo raspón en la zona abdominal.

A la hora de relatar el suceso, el creador del contenido explicó: “Así fue cómo casi me ahogo tirándome al mar”. Y, en esa misma línea, detalló: “Quise saltar de ahí (mostró la altura del lugar) al agua, pero había muchas piedras de por medio”.

Tras meditar la decisión de dar el salto al vacío, Arias sostuvo que “el salto salió bien”, aunque no tuvo en cuenta el constante movimiento que generaba la marea. “Tenía que salir del agua y las olas me tiraban hacia las piedras. Cuando quería salir, la marea me tiraba para adentro. Poco a poco estaba pudiendo, hasta que la marea me golpeó. Vino una ola grande y me estampó contra las piedras”, enumeró el influencer, quien finalmente pudo salir ileso y decidió contarlo en sus redes sociales.

