Famoso youtuber español fue acusado de estafar a sus fanáticos con una criptomoneda

El influencer fue denunciado a través de redes sociales por hacer transacciones que perjudicaron a sus seguidores

El controvertido youtuber Dalas Review ha generado una nueva polémica en el mundo de las criptomonedas. Este fin de semana, anunció el lanzamiento de su propio token llamado $PAMBI, y ya se rumorea que ha vendido toda su inversión en el punto más alto, provocando una caída estrepitosa del valor de la misma y obteniendo ganancias por miles de euros.

Por Infobae

Investigadores indican que Daniel Santomé Lemus, más conocido como Dalas, estaba preparando todo desde antes. El influencer español, alentó a sus seguidores a invertir en $PAMBI, asegurándoles que él no vendería sus propias monedas. Esta confianza impulsó la inversión de muchos de sus seguidores. “No voy a vender las monedas que tengo compradas”, afirmó en su momento el youtuber, según reportaron varios medios digitales.

Contrario a lo prometido, cuando el valor de esta nueva cripto alcanzo un punto más alto, Dalas habría vendido 1,5 millones de tokens. Agentes que se encuentran estudiando el caso han rastreado movimientos significativos desde una wallet llamada AUN, que parece ser propiedad del equipo de Daniel Lemus.<

Esta wallet vendió todos sus tokens con el anuncio de que PAMBI sería añadido a Bitmart, conectada además con otra billetera virtual identificada como rWW, la cual también vendió sus tokens, generando una ganancia de 114.000 dólares. “El equipo vendió después de haber anunciado la incorporación de $PAMBI a Bitmart”, señalaron los investigadores.

El impacto financiero fue considerable para los inversores. Uno de ellos afirmó haber gastado 119,000 dólares en $PAMBI, perdiendo la oportunidad de recuperar su inversión tras la súbita caída. “Confiamos en Dalas y ahora estamos pagando las consecuencias”, expresó uno de los afectados. Esta situación ha producido un gran revuelo en las redes sociales, especialmente en X (anteriormente Twitter), donde múltiples usuarios han acusado al influencer de estafa.

Dalas no tardó en defenderse, afirmando que no había vendido sus criptomonedas y que de haberlo hecho habría ganado aún más. “No he vendido, si lo hubiera hecho, habrían sido siete millones de dólares”, declaró en sus redes. No obstante, los investigadores contradicen estas afirmaciones, argumentando que el mercado no tenía la liquidez suficiente para tal transacción.

La controversia también se trasladó al canal de Discord del propio youtuber, donde los seguidores que manifestaban sus quejas eran baneados por los moderadores del canal. El malestar entre los seguidores sigue latente y se cuentan por decenas los afectados que depositaron su confianza.

Este caso reaviva el debate sobre la regulación de las criptomonedas y la responsabilidad de los creadores de contenido en sus recomendaciones financieras. El fenómeno de los ‘pump and dump’ (inflar el valor de una criptomoneda para después venderla en masa, causando una caída drástica) es una práctica conocida y criticada en el mundo de las inversiones.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otras entidades regulatorias están poniendo el foco en estas prácticas para evitar fraudes y proteger a los inversores, aunque la falta de regulación específica en el ámbito de las criptomonedas sigue siendo un desafío.

El impacto de este escándalo podría tener consecuencias más amplias en el mercado de las criptomonedas. Los inversores deben ser cautelosos y realizar su propia investigación antes de confiar en las recomendaciones de influencers. “No podemos dejarnos llevar por la palabra de alguien solo porque es famoso en internet”, concluye uno de los afectados.

La situación continua en desarrollo y se espera que en los próximos días se aclare el alcance de estas acusaciones y las posibles represalias para Dalas Review y su equipo.

