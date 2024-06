El momento en que dos avionetas chocaron durante un espectáculo aéreo: uno de los pilotos murió (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un piloto español murió este domingo después de que el avión que conducía chocase con otro durante un festival aéreo realizado en la localidad de Beja (sur de Portugal), en un accidente que causó además un herido de nacionalidad lusa.

El fallecido era piloto de la patrulla acrobática ibérica Yakstars, constituida por españoles y portugueses, y participaba en el festival Beja AirShow, informó en un comunicado la Fuerza Aérea Portuguesa.

El piloto de la otra aeronave, de nacionalidad portuguesa y de la misma patrulla, resultó herido leve y fue asistido por los servicios médicos en el lugar del accidente.

Posteriormente, fue conducido al hospital de Beja “por precaución”, explicó la Fuerza Aérea.

El accidente se produjo a las 16.05 hora local (15.05 GMT) y el evento fue inmediatamente interrumpido.

Uno de los aviones se despeñó fuera del perímetro de la base aérea donde se celebraba el festival y el otro aterrizó en la unidad.

“De estas situaciones no hubo víctimas en tierra, de entre personas que asistían al evento en las inmediaciones”, precisó la Fuerza Aérea, que expresó su “pesar y consternación” por lo ocurrido y presentó sus condolencias a la familia y amigos de la víctima mortal.

Las causas del accidente están bajo investigación.

Yakstars es el mayor equipo civil de exhibición acrobática del sur de Europa y uno de los mayores del mundo, según la página web de la Fuerza Aérea.

Tiene como bases Casarrubios, en España, y Ponte de Sor, en Portugal.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) June 2, 2024