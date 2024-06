El impactante detalle que salió a la luz sobre el venezolano que baleó a dos policías en Nueva York

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

El migrante venezolano acusado de dispararle a dos policías de la policía de Nueva York durante las primeras horas de la mañana del lunes cruzó ilegalmente a Estados Unidos el año pasado, pero el caso en su contra ya ha sido desestimado, según puede revelar The Post en exclusiva.

Por New York Post

Bernardo Castro Mata, de 19 años, quien disparó a un oficial en el pecho y a otro en la pierna después de que intentaron detener su ciclomotor en Queens, tuvo una audiencia en Chicago el 6 de mayo donde un juez de inmigración cerró su caso, según fuentes de ICE.

La información surgió menos de 24 horas después de que The Post expusiera la desestimación por parte de la administración Biden de casos de asilo y órdenes de deportación contra 350.000 inmigrantes porque no tenían antecedentes penales o no se consideraban amenazas a la seguridad nacional.

Esos inmigrantes tampoco tienen obligación de abandonar el país y ya no son monitoreados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE], lo que los convierte en indocumentados.

“La administración Biden está permitiendo que los extranjeros violen nuestras leyes de inmigración en cada oportunidad posible, sin finalidad alguna, sin una resolución real de sus casos.

“Este es solo el último ejemplo que demuestra que el gobierno no tiene la capacidad de examinar adecuadamente a un gran número de personas que cruzan nuestras fronteras al azar”, reveló a The Associated Press el exjefe de gabinete de ICE, Jon Feere, que ahora trabaja en el Centro de Estudios de Inmigración.

