Exsoldado estadounidense fue extraditado desde Ucrania por doble asesinato

Un ciudadano estadounidense hará su aparición inicial en Fort Myers, Florida, hoy a las 2 p.m. EDT luego de su extradición de Ucrania a los Estados Unidos para enfrentar numerosos cargos en tres distritos federales relacionados con doble homicidio, robo a mano armada, declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado y uso indebido de un pasaporte en violación de condiciones y restricciones, entre otros. otros cargos.

Por: Departamento de Justicia de EEUU

Craig Austin Lang, de 34 años, de Surprise, Arizona, enfrenta cargos penales en el Distrito Medio de Florida, el Distrito Este de Carolina del Norte y el Distrito de Arizona.

“Como se alega en las acusaciones, Craig Austin Lang se embarcó en una ola de crímenes internacionales que incluyó un doble asesinato en Florida, intentos de viajar internacionalmente para participar en otros actos de violencia fuera de los Estados Unidos y un complot para evadir la detección de las autoridades mediante el comercio de armas, una granada y dinero en efectivo para utilizar la información de identificación de otra persona para solicitar un pasaporte estadounidense con un nombre falso”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. “La supuesta conducta de Lang es impactante por su alcance y su cruel desprecio por la vida humana. Sin embargo, sus malas acciones no pudieron competir con los esfuerzos del dedicado personal encargado de hacer cumplir la ley y de los fiscales en los Estados Unidos y en el extranjero para investigar, localizar, arrestar y extraditar a Lang para que se enfrentara a la justicia ante los tribunales de los Estados Unidos”.

“La supuesta conducta de Craig Austin Lang, que incluye homicidio y robo a mano armada, no será tolerada por el FBI”, dijo el subdirector ejecutivo Timothy Langan de la División de Servicios Penales, Cibernéticos, de Respuesta y de Servicios del FBI. “Las personas que participan en dicha actividad deben afrontar las consecuencias de sus acciones. Nos gustaría agradecer a nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley asociados por sus esfuerzos para garantizar que los delincuentes enfrenten la justicia. Si causa daño al público estadounidense, lo perseguiremos implacablemente, incluso si se encuentra más allá de nuestras fronteras”.

Según la acusación formal presentada en el Distrito Medio de Florida en diciembre de 2019 y otros documentos judiciales, Lang y un coacusado, Alex Jared Zwiefelhofer, de 27 años, de Bloomer, Wisconsin, supuestamente asesinaron a una pareja de Brooksville, Florida, en 2018.

En 2017, Lang y Zwiefelhofer, ambos ex soldados del ejército estadounidense, se reunieron en Ucrania, donde Zwiefelhofer afirmó que ambos eran miembros de un batallón de voluntarios que luchaba contra los separatistas rusos. Supuestamente, la pareja también viajó a Kenia, donde Zwiefelhofer afirmó que tenían la intención de luchar contra los terroristas, antes de intentar ingresar a Sudán del Sur. Supuestamente fueron detenidos por las autoridades de Sudán del Sur y deportados a Estados Unidos, donde se encontraron en Florida en abril de 2018.

La acusación formal reemplazante alega que la pareja de Brooksville planeaba comprar armas de fuego que Lang y Zwiefelhofer habían puesto a la venta en un sitio web llamado «ARMSLIST». Lang y Zwiefelhofer supuestamente mataron a la pareja en el transcurso de un robo a mano armada para robar los 3.000 dólares que la pareja pretendía utilizar para comprar las armas de fuego. Lang y Zwiefelhofer supuestamente robaron a las víctimas para pagar el viaje a Venezuela, donde los acusados ??planeaban luchar contra el régimen venezolano.

Lang y Zwiefelhofer están acusados ??de violar la Ley de Neutralidad, conspiración para matar, secuestrar o mutilar a personas en un país extranjero, conspiración para interferir con el comercio mediante robo y conspiración para disparar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia, como así como la interferencia al comercio por robo y uso de arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia con causa de muerte. Si son declarados culpables de todos los cargos, Lang y Zwiefelhofer se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.

El 8 de marzo, un jurado federal condenó a Zwiefelhofer por todos los cargos anteriores. Está previsto que Zwiefelhofer sea sentenciado el 6 de agosto.

El FBI y la Oficina del Sheriff del condado de Lee están investigando este caso.

UPDATE: Ex U.S. soldier who in 2019 allegedly wanted to oust Maduro is extradited from Ukraine to face criminal charges.

Craig Lang never made it to ??but ended up in ??. He was charged for homicide in a bogus gun sale he allegedly dreamed up to raise $3khttps://t.co/Hwa2N21Gko

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 3, 2024