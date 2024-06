Raúl Ochoa Cuenca: El fútbol, deporte y finanzas

Posteado en: Opinión

Como todos sabemos, el fútbol es un deporte como tantos otros, pero salpicado en extremo por una gran debilidad humana, el deseo de vencer, aun haciéndolo a través de personas superpuestas.

Por siglos se ha afirmado que el atletismo es el deporte rey, afirmación esta que brilló en todo su esplendor, cuando recordamos que un afro americano, Jesse Owens, exponente de una raza considerada inferior a los ojos del nazismo, ganó cuatro medallas de oro, estableciendo un récord mundial en los 200m y contribuyó a un segundo récord mundial en el relevo 4×100 m, hace justo 88 años. Owen, quien a base de medallas y de constante disciplina dejó en ridículo las ideas de Hitler, ese demagogo criminal quien sostenía aquella falacia sobre la supremacía de la raza aria. Las victorias de Owen significaron para muchos la confirmación del atletismo como la gran disciplina competitiva creada como tal por el Baron Pierre de Coubertin, a quien el mundo le debe el renacimiento de los Juegos Olímpicos y además siendo él considerado como el gran impulsor del atletismo moderno.

Pero los tiempos cambian y hoy podemos constatar el declino desde su pedestal del viejo Rey, para entregarle ese título al nuevo monarca: El fútbol, que al igual que el atletismo en 1936, en estos tiempos, le dice al mundo que ha roto con los viejos estereotipos, que Hitler estaba en un graso e inhumano error, la raza aria simplemente no era superior, así como ninguna lo es, simplemente somos seres humanos de distintas características morfológicas.

En el fútbol de nuestros tiempos o el también llamado fútbol moderno parte de las universidades británicas en el siglo XVIII. Fue en torno al 1840 cuando empiezan a pautarse unas reglas de juego al surgir las primeras competiciones, presentándose reglas como prohibición de coger el balón con las manos, medida está surgida y adoptada por la Universidad de Cambridge, o el castigo de las llamadas faltas por el incumplimiento de alguna de las reglas. Fue en el año 1863 cuando en Inglaterra surge la primera asociación del fútbol como deporte organizado.

En la práctica de esta disciplina converge el mayor número de atletas de las más variadas diversidades como religiosas, de raza o simplemente culturales. Es un deporte el cual apasiona a buena parte de la población del globo terráqueo, niños, jóvenes y no tan jóvenes. Es una actividad intrínsecamente nacida como un absoluto deporte transformándose con el pasar de los años en un negocio que mueve tanto dinero como lo pueden mover las grandes industrias del mundo. Podemos afirmar, que no solo es por el número de practicantes o como de apasionados, que es el fútbol el nuevo monarca, el nuevo rey de los deportes. Y si lo evaluamos como una realidad económica y financiera de este contemporáneo mundo, es definitivamente el rey, the new big king.

Efectivamente, el fútbol de hoy es un deporte basado en criterios muy diferentes a aquellos con los cuales la humanidad inició esas prácticas conocidas hoy con ese nombre y los cuales se remontan a los 4000 años a. c., aproximadamente. No obstante, según un estudio de la Universidad Isabel I de Castilla de la ciudad de Burgos, el origen del deporte se remonta a 33.000 años A.C, es decir, al paleolítico medio. Desde esa época hasta la actualidad, este ámbito ha estado en constante desarrollo. Pareciera que aquel viejo principio que rezaba “que lo importante es competir”, en el actual mundo deportivo no es exactamente así.

Veamos algunos datos que nos puedan mostrar la importancia sociológica de lo que el mundo de los negocios en los últimos 50 años ha convertido el juego del hombre en pantalones cortos corriendo detrás de la pelota. En términos económicos, el fútbol profesional generó en España durante la temporada 2012-2022 una cifra entorno a los 18.350 millones de euros. contabilizando los efectos directos, indirectos e inducidos, lo que equivale a un 1,44% del PIB español. Según otras cifras no confirmadas aún, en el Reino de Felipe VI, este negocio creció hasta llegar a aportar el 1.68 % del PIB durante el año 2023. Es una enormidad si, me parece que es la correcta expresión, una enormidad si vemos que el sector primario (agricultura) de la economía española genera el 3.4 % (cifras del año 2022). Pues la actividad futbolistica en España esta muy probablemente a mitad de lo generado por ese sector, escencial de la economia de cualquier pais de mundo, como es la produccion de alimentos. necesidad basica de la poblacion. https://es.statista.com/estadisticas/501643/distribucion-del-producto-interior-bruto-pib-de-espana-por-sectores-economicos/#:~:text=Esta%20%20estad%C3%ADstica

Amigos deportistas y los no deportistas también, los invito a que pasemos a mirar, aunque igualmente de manera superficial, el comportamiento de este quehacer en otros países, donde el fútbol es una de las principales actividades económicas, para lo que les propongo que miremos a Italia, la patria de Del Piero o de la Juventus o del cada dia mas actual y famoso Carlo Ancelotti, dirigiendo anoche al Real Madrid Campeón por la decimoquinta vez de la Champions League, lo que significa para esa inmensa máquina deportiva financiera: 119.250.000 euros cantidad resultante de varios pagos que recibe este club por su participación y ganador de ese máximo y mundialmente conocido evento deportivo, donde el dinero cuenta tanto o más, que la misma victoria deportiva..

En Italia durante el año 2023 la “industria del fútbol” generó ingresos directos por un total de 5 mil millones de euros, con un impacto indirecto sobre 12 sectores vinculados a la misma que se traduce en unos 11.100 millones de euros como incidencia en la formación del Producto Bruto Interno (PBI). Agregando con esta actividad 126 mil puestos de trabajo y con una contribución fiscal que ronda los 1300 millones de euros. Este sector aportó 24.500 millones de euros a la economía de Italia en 2019, una cifra que supone un 1,37% del Producto Interno Bruto (PIB). Se calcula que para el año fiscal 2023, esta cifra se acercará al 1.65 % del PIB, así como a unos 13.500 millones de euros así como a 145.000 puestos de trabajo.

Pasemos ahora a observar, siempre someramente el comportamiento comercial de las ligas profesionales más importantes de Europa. (1)

¿Cuáles fueron las ligas europeas que más dinero recaudaron en la temporada 2022-2023?

Premier League (Inglaterra): 6.453 millones de euros

La Liga (España): 3.330 millones de euros

Bundesliga (Alemania): 3.229 millones de euros

Serie A (Italia): 2.346 millones de euros

Ligue 1 (Francia): 1.995 millones de euros

Russian Premier League (Rusia): 1.050 millones de euros

Eredivisie (Países Bajos): 629 millones de euros

Primeira Liga (Portugal): 557 millones de euros

Süper Lig (Turquía): 533 millones de euros

Jupiler Pro League (Bélgica): 494 millones de euros

La consultora Price Wáter House Coopers (PwC) presentó un estudio independiente sobre el impacto socioeconómico de la industria del fútbol profesional en España, cuantificado en 185.000 empleos, directos e indirectos, mientras el negocio completo fue de 4.100 millones de € en impuestos y una facturación equivalente al 3,37% del PIB español. Estos números corresponden al periodo 2016 – 17, calculando para el cierre de la temporada 20219 – 20 de 5.600 millones de euros.https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/informe-impacto-socioeconomico-laliga-2016-17.pdf

Para concluir esta desintoxicante nota (obviamente de la política, me refiero), un vistazo a los números de los ingleses de la Premier League, mencionando la declaración por la cual hizo público los ingresos por televisión de todos sus clubes. Los 20 equipos de la Premier ingresaron 3.800 millones de euros en la temporada 2018-19. Para el año 2022-23 se calcula que esta cifra será algo así como 6.400 millones de euros. Solo por los derechos generados por la televisión y otros medios audiovisuales.

El cuadro que mostramos al inicio de la nota nos dice que el valor estimado de las principales ligas de fútbol de Europa en su conjunto, tienen un valor aproximado de unos 50.000 millones de euros.

Como una información que creo interesante en el momento de evaluar el impacto de este mundo en crecimiento constante, tanto deportivamente como financieramente, veamos les la estructura de las plantillas de algunos equipos, considerados entre los más ricos de Europa.

El Manchester City: 1.250.000 millones de euros.

Real Madrid: 990.000.000 millones de euros.

Barcelona Futbol Club: 639.1 millones de euros.

El Paris Saint Germain: 633,7 millones de euros.

Inter de Milán: 577 millones de euros.

Juventus de Turín: 490 millones de euros.

Es sin duda alguna el fútbol contemporáneo una gran máquina, que mueve mucho dinero, tanto así como apasionados sentimientos.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 2 de junio del año 2024