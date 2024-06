“Total desprecio por la vida”: Venezolano baleó a dos policías en Nueva York y así se lo llevaron a prisión (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Dos policías fueron baleados por un migrante venezolano de 19 años la madrugada del lunes cuando intentaban detenerlo mientras conducía un scooter motorizado, y uno de los agentes heridos prestó ayuda a su compañero porque estaba “más preocupado” por él, según la policía y fuentes.

Por New York Post

Los oficiales habían tratado de detener al adolescente, identificado como Bernardo Castro Mata, después de verlo conduciendo en sentido contrario por una calle en 89th Street y 23rd Avenue en Elmhurst alrededor de la 1:40 am, dijo la policía.

El sospechoso abandonó rápidamente el ciclomotor y huyó a pie durante varias cuadras, según la policía.

Durante la persecución, el adolescente supuestamente sacó un arma ilegal y disparó varias veces a los oficiales.

Uno de los agentes, Christopher Abreu, de 26 años, recibió un balazo en la pierna, mientras que su compañero, Richard Yarusso, también de 26 años, recibió un impacto en la parte delantera de su chaleco antibalas.

NEW: 19-year-old Venezuelan illegal immigrant shoots two police officers after they tried stopping him on his motorized scooter.

The incident comes as Biden offered ‘mass amnesty’ by terminating 350k asylum cases.

Bernardo Castro Mata pulled out a gun and started shooting as… pic.twitter.com/8fydp7aeup

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 3, 2024