EN VIDEO: Gran incendio se registró en una obra en construcción en Canning Town, al este de Londres

Una persona fue rescatada del segundo piso de un edificio el martes 4 de junio después de que se produjera un incendio en una obra en construcción en Canning Town, al este de Londres . Intervinieron 10 camiones de bomberos y 70 bomberos .

Las llamas se habrían desarrollado sobre las 8 de la mañana, según los bomberos de Londres que, de momento, no han comunicado la causa del incendio.

Según la BBC , el incendio se produjo en un edificio de 10 plantas en construcción, precisamente en la planta baja de un local comercial. Afortunadamente no hubo heridos .

En los vídeos que se han vuelto virales en las redes sociales se puede ver una espesa nube de humo negro elevándose entre los rascacielos.

Con información de ViNoticias

Big fire in Canning Town, London. LFB say there are 10 fire engines and about 70 firefighters on the scene….

? @TrisCoach pic.twitter.com/pBtnKhfI6P

— Volcaholic ? (@volcaholic1) June 4, 2024