Mujer mató a su novio para heredar una fortuna de 30 millones de dólares… pero resultó siendo falsa

Una mujer identificada como Ina Thea Kenoyer fue arrestada en octubre del año pasado después de que se le culpara por el asesinato de su novio. La policía encontró una botella de Windex llena de lo que los investigadores creyeron que era anticongelante en la sala de estar de la pareja.

Semana

La novia pensó que su pareja heredaría 30 millones de dólares, pero poco tiempo después descubrió que todo era una estafa, según la revista People. Ahora se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional, informó el medio estadounidense.

Después de hablar con los amigos de Riley, las autoridades se enteraron de que Kenoyer había hablado previamente de envenenar a su novio con anticongelante. Luego, el forense analizó su ingrediente clave y encontró niveles tóxicos de etilenglicol en su sistema. Pero Kenoyer sostuvo que su novio había estado bebiendo durante todo el día y había sufrido un golpe de calor.

