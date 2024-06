Pedro Arroyo a Yasmil Marrufo: Jamás le he robado nada a nadie (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El artista puertorriqueño, Pedro Arroyo, aclaró la polémica que se ha suscitado durante los últimos días acerca de la verdadera autoría del clásico de la salsa “Tu Ausencia”, tema que para muchos ha sido el más exitoso de su carrera artística.

Roy Andazol

A través de un video suministrado en exclusiva a La Patilla, el aclamado cantante respondió a las declaraciones que realizó el compositor venezolano Yasmil Marrufo en el programa “Desde Cero” de manera contundente.

Arroyo lamentó que el artista criollo haya insinuado que él intentó apropiarse de la autoría del tema sin darle reconocimiento.

“Llevo 50 años en este negocio, y yo no sé si a usted, pero a mí me han grabado las figuras más grandes en el género en el que me desempeño. Desde Cheo Feliciano, Tito Nieves, Frankie Ruiz, Diego El Cigala, Orquesta La Selecta, Jerry Rivera, entre otros. Jamás he tenido la necesidad de robarle nada a nadie. En los 50 años que llevo en este negocio, nadie puede decir que Pedro Arroyo me falló, me quedó mal, me estafó o me debe plata”, dijo.

El también compositor aclaró que siempre buscó gestionar las ganancias de la canción con Marrufo por partes iguales, inscribiéndola en los organismos correspondientes.

Arroyo también confesó que al ver la entrevista, aunque no mencionan su nombre, sintió mucha indignación debido a que tiene una familia a la cual quiere dejarle un legado honesto.

¿Cómo nació la creación de Tu Ausencia?

A juicio de Pedro, la creación del tema fue por un acuerdo realizado hace muchos años, en los cuales Marrufo le entregaría dos composiciones, pero por falta de tiempo le pidió terminar la canción completa.

“Usted tenía que entregarme dos canciones, me entregó una. Las llaves de mi ciudad” y cuando me iba a dar el otro tema, usted me dijo: “La otra canción se la quedó debiendo, es más, si quieres, hazla tú”. Es como usted dice, ¿se la cedí en qué quedamos? Me la cedió o yo se la robé?”, agregó Arroyo.

El puertorriqueño añade que él le preguntó al intérprete venezolano de qué se trataría el tema y él hizo el resto de la magia, que le costó alrededor de tres meses.

“Ese pedacito que usted canta en el video fue el que usted me entregó. Yo le pregunté a usted de qué era el tema central y usted me dijo que era la partida de una pareja. La entrevista que usted ha escuchado en YouTube yo no sé si no la ha escuchado completa (…) Yo digo que usted me puso a parir, usted me entregó un pedacito y digo que me puso a parir porque usted es un tremendo guitarrista y yo lo que toco son tres tonos. Tres meses estuve para poder terminar la canción”, añadió.

¿El tema era para Servando y Florentino?

Al aclarar sobre si el tema en principio era para el dúo venezolano, Arroyo explica que esto era totalmente imposible debido a que ambos cantantes eran unos niños en la agrupación Salserín.

“Señor Marrufo, en esa época Servando y Florentino eran unos niñitos, ¿qué van a cantar esa canción con un contenido tan profundo como ese?”, sostuvo.

El compositor también explica que él duró mucho tiempo sin cantar el tema por la muerte de su hija, pero al llegar a Venezuela la locura con su interpretación era tal que la volvió a incluir en su repertorio.

Finalmente, Pedro Arroyo le pidió a Marrufo aclarar toda esta situación debido a que su trayectoria ha sido intachable.

“Quiero que me muestre dónde yo digo que es mía la canción y no lo menciono a usted. A mi papá me enseñó a ser justo, por eso estamos donde estamos. Yo le pido que aclare la situación, en mi disco vea los créditos a ver a nombre de quién aparece la canción, es a nombre suyo y mío. Creo que más bien debería estar agradecido, yo no soy pillo”, cerró.