Mueren el vicepresidente de Malaui y otras nueve personas en accidente de avión

El vicepresidente de Malaui, Saulos Klaus Chilima, y otras nueve personas han muerto al estrellarse este lunes el avión militar en el que viajaban y que desapareció en un bosque del norte del país, informó este martes el presidente malauí, Lazarus Chakwera.

“La operación de búsqueda y rescate que ordené para encontrar el avión desaparecido que llevaba al vicepresidente y otras nueve personas ha concluido. Y el avión ha sido encontrado. Me entristece y lamento profundamente informarles de que ha resultado ser una tragedia terrible”, afirmó Chakwera en un mensaje televisado dirigido a la nación.

“El equipo de rescate y búsqueda ha encontrado el avión cerca de una colina en el bosque de Chikangawa y lo han hallado completamente destruido sin supervivientes, ya que ningún pasajero a bordo sobrevivió al impacto”, subrayó el jede de Estado, visiblemente afligido, desde el palacio presidencial de Kamuzu en la capital, Lilongüe.

El mandatario señaló que “las palabras no pueden describir lo doloroso que es esto”, al transmitir sus condolencias a las familias de las víctimas y a toda la nación.

“Sólo puedo imaginar cuánto dolor y angustia deben estar sintiendo todos ustedes en este momento”, enfatizó el presidente.

Unos 200 soldados participaban en la búsqueda del avión militar que transportaba al vicepresidente, de 51 años, y al resto de pasajeros, informó este martes el jefe del Ejército, teniente general Paul Valentino Phiri, antes de la alocución de Chakwera.

Agentes de policía y guardas forestales también integraban el dispositivo de rescate, que centró sus actividades en el bosque de Chikangawa, precisó Phiri en una rueda de prensa en Lilongüe.

Sin embargo, el mal tiempo y las dificultades del terreno obstaculizaron la operación.

“Chikangawa tiene terrenos muy espesos y esta mañana experimentamos malas condiciones climáticas, lo que provocó una visibilidad reducida”, explicó el teniente general, citado por medios locales.

En la rueda de prensa, el ministro de Información, Moses Kunkuyu, afirmó que la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Malaui (Macra) había contactado a otros reguladores en las vecinas Zambia y Tanzania para que brindaran apoyo técnico y experiencia a fin de localizar el avión.

Kunkuyu agregó que Macra también había contactado a la agencia espacial de Angola para que ayudara con imágenes satelitales.

Estados Unidos había ofrecido asimismo el despliegue de un avión C-12 para apoyar las labores del búsqueda, informó la embajada estadounidense en Lilongüe.

El avión militar desaparecido perdió contacto este lunes con las autoridades de aviación y no llevó a cabo su aterrizaje programado en una ciudad del norte del país.

La aeronave de las Fuerzas de Defensa de Malaui despegó de Lilongüe a las 09.17 hora local (07.17 GMT) y estaba previsto que aterrizara a las 10.02 (08.02 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Mzuzu, capital de la Región Norte.

Al parecer, el piloto no pudo aterrizar por el mal tiempo que hacía en la zona.

Tras conocerse el suceso, Chakwera canceló el viaje que iba a realizar a Bahamas para participar en la trigésimo primera Reunión Anual del Banco Africano de Exportaciones e Importaciones (Afreximbank) y el tercer Foro Afrocaribeño de Comercio e Inversión, previstos del 12 al 14 de junio.

En un mensaje dirigido a la nación a última hora del lunes, el presidente subrayó que no escatimaría “ningún recurso disponible para garantizar que se encuentre al vicepresidente y a las personas con las que viajaba”.

El mandatario agregó que se puso en contacto con países vecinos y socios occidentales, incluidos los gobiernos de EE.UU., Reino Unido, Noruega e Israel, para obtener apoyo, incluido el uso de tecnologías especializadas para mejorar la misión de búsqueda y rescate.

Chilima tomó el vuelo para asistir al funeral del exministro de Justicia y exfiscal general del país Ralph Kasambara.

El político, economista de profesión, llegó a la Vicepresidencia en 2020, tras ganar Chakwera las elecciones presidenciales del 23 de junio de ese año. EFE

