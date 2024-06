Emotivo: Ceremonia de apertura de la Eurocopa rindió homenaje a Franz Beckenbauer (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ceremonia inaugural de la Eurocopa 2024, celebrada en el Allianz Arena de Múnich, estadio del Bayern, fue puramente alemana.

Por: El Diario NY

Un festival de música, color y fuegos artificiales que estuvo impregnado por el emocionado recuerdo al legendario Franz Beckenbauer, fallecido hace seis meses.

Su viuda, Heidi, fue la encargada de transportar al terreno de juego y de depositar en una peana el trofeo de la Eurocopa, junto a dos míticos ex capitanes de la selección germana como Jürgen Klinsmann y Bernard Dietz, campeones de las Euros de 1996 y 1980, respectivamente. Las abarrotadas gradas ovacionaron a los tres. Fue el mayor aplauso de toda la ceremonia.

???? Paying tribute to a legend

Franz Beckenbauer's wife Heidi was joined by former captains Jürgen Klinsmann and Bernard Dietz as we honoured the German great ahead of kick-off tonight.#EURO2024 pic.twitter.com/akW8MmVQ5r

— UEFA (@UEFA) June 14, 2024