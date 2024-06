Se podrá ver desde la Tierra una erupción cósmica en la Vía Láctea que ocurre cada 80 años (VIDEO)

La NASA informó que una rara erupción cósmica en la Vía Láctea, conocida como Nova, será visible a simple vista el próximo septiembre, y en ella una nueva estrella aparecerá durante un corto tiempo en el cielo nocturno.

Por: Clarín

El evento, conocido como Nova, será una oportunidad de observación del cielo única en la vida para los habitantes en el hemisferio norte, según la NASA, que precisó que los tipos de sistemas estelares en los que ocurren tales explosiones no son comunes en nuestra galaxia.

? Around the world, professional and amateur astronomers are closely watching T Coronae Borealis – a binary system ~3,000 light-years from Earth – waiting for an impending nova event so bright it will be visible on Earth with the naked eye.

