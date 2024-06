Presuntos activistas vandalizaron Stonehenge, uno de los monumentos megalíticos más importantes del mundo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Dos activistas de la organización ecologista Just Stop Oil fueron detenidos el miércoles por rociar con pintura los monolitos del famoso yacimiento prehistórico británico de Stonehenge, anunciaron la policía y el propio grupo de defensa del medioambiente.

La policía de Wilshire, en el suroeste de Inglaterra, informó en un comunicado que detuvo a dos sospechosos, mientras que Just Stop Oil, que pide el fin de la explotación de combustibles fósiles, se atribuyó la responsabilidad de la acción, asegurando que la pintura en polvo utilizado “pronto desaparecerá con la lluvia”.

Un vídeo que circula en las redes sociales muestra a dos hombres corriendo hacia las enormes piedras que forman un círculo en el yacimiento prehistórico del suroeste de Inglaterra, rociando los monolitos con polvo naranja, mientras algunas personas intentan impedírselo.

“Los agentes acudieron al lugar y arrestaron a dos personas sospechosas de dañar el monumento”, informó la policía, cuando el yacimiento se prepara para recibir a millas de visitantes durante el solsticio de verano.

La sustancia “pronto desaparecerá con la lluvia, pero no la necesidad urgente de una acción gubernamental eficaz para mitigar las consecuencias catastróficas de la crisis climática y ecológica”, afirmó en X la organización ecologista.

The absolute wankers at Just Stop Oil have sprayed Stonehenge with orange paint.

I can't begin to tell you how much I despise these nasty idiots.pic.twitter.com/pXexyGfNCe

— Lee Harris (@addicted2newz) June 19, 2024