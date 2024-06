Un gran incendio a las afueras de Atenas obliga a evacuar a miles de personas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un gran incendio que se declaró este miércoles a las afueras de Atenas, en una zona de matorral bajo, ha obligado a las autoridades ha ordenar la evacuación de miles de personas, mientras que las llamas ya han alcanzado zonas pobladas, dijo a EFE un portavoz de los Bomberos.

El incendio se declaró este mediodía cerca de la localidad de Koropi, a unos 25 kilómetros al este del centro de la capital griega, una zona de matorral bajo.

Las autoridades ya han ordenado la evacuación de la localidad de Kitsi, de unos 5.000 habitantes, como también de Labrikiá y de tres campamentos escolares de veraneo en la zona.

Unos 90 bomberos con 35 camiones, seis aviones y ocho helicópteros cisterna luchan para que las llamas no alcancen Kitsi, aunque el fuego ya ha quemado algunas viviendas y empresas situadas a las afueras del pueblo, según los medios locales.

