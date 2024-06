“Fue un equipo más”: Salomón Rondón rompió el silencio sobre su paso por River Plate (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Deportes

El delantero venezolano Salomón Rondrón volvió a recordar su etapa por River Plate y se refirió a los que criticaron su paso por Argentina.

Por lapatilla.com

“Para mí River fue un equipo más en mi carrera. Es un gran equipo, pero fue un equipo más y ya está”, confesó Rondón durante una entrevista con Vinotinto Podcast antes de su debut con Venezuela frente a Ecuador en la Copa América.

El Gladiador aseguró que “mucha gente me dijo: ´no te fue bien´, pero yo jugué 35 partidos e hice 10 goles. Si no me iba bien, me hubiese ido como en Las Palmas que jugué 15 partidos e hice cero goles. Te traen, eres una apuesta y no haces ningún gol como delantero. Eso sí es que te vaya mal. Pero en River hice 10 goles y alargamos la cantidad de victorias en el Monumental, ganando partidos sobre la hora”.

“El ´no te fue bien´ es subjetivo, depende de cómo estés físicamente y mentalmente. Cuántos jugadores argentinos van al fútbol mexicano y no les va bien…”, agregó.