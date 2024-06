Djokovic asegura que solo jugará Wimbledon “si puedo luchar por el título”

Posteado en: Deportes, Titulares

El serbio Novak Djokovic, siete veces ganador de Wimbledon, aseguró que solo jugará el torneo este año si está “para llegar lejos y luchar por el título”, después de las incertidumbres sobre su estado físico por la lesión de rodilla que sufrió en Roland Garros hace menos de tres semanas.

Djokovic sufrió una operación de menisco hace 19 días, después de lesionarse una rodilla en su victoria en los octavos de final de Roland Garros ante el argentino Francisco Cerúndolo.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Pese a la intervención y el pronóstico de que estaría fuera de las pistas durante tres semanas, Djokovic apareció a los pocos días montando en bicicleta estática, para más tarde coger la raqueta y practicar sobre pista dura.

Tras probar las pistas del Aorangi Park este domingo por primera vez, el serbio volvió al All England Club este lunes para entrenarse junto al argentino Fede Coria durante dos horas.

Después del entrenamiento, el de Belgrado, que luce una protección en la rodilla y otra en un antebrazo, atendió a los medios de comunicación presentes en Wimbledon.

“No estoy sorprendido. El plan era intentar jugar Wimbledon, así que es lo que estoy haciendo. Por eso he venido a entrenar y a ver cómo va”, dijo Djokovic.

“No puedo dar muchos detalles de la rodilla, pero está yendo bien. La rehabilitación va en la dirección correcta cada día. Poco a poco mejor. Es lo que me está dando esperanzas y ganas de seguir adelante. Aún tengo una semana por delante, suficiente tiempo. Voy a dar lo mejor de mí para saber cómo estoy antes de que se haga el sorteo”, explicó.

Djokovic, que ha jugado las cinco últimos finales del torneo y ganado cuatro de ellas -perdió la última contra Carlos Alcaraz- sabrá quiénes son sus rivales el viernes, cuando se realice el sorteo, y confirmó que si juega el torneo es porque se ve con posibilidades de avanzar.

“No he venido aquí para pasar unas rondas. Voy a jugar si estoy seguro. Me lo voy a tomar día a día, basándome en cómo estoy, en cómo me siento y si puedo jugar al máximo. Si no puedo jugar, le daré a otra persona esa oportunidad. Solo voy a jugar si estoy en posición de llegar lejos y luchar por el título. No estoy poniéndome al límite, pero eso espero que pase en los próximos días. No estaría aquí sin el permiso de los médicos”, comentó.

“No vengo a jugar un partido. No planeo retirarme y que este sea mi último Wimbledon, así que quiero seguir y este año ha sido diferente, con esta lesión en París. Es mala suerte, pero es parte del deporte. Es la primera vez que he tenido una lesión importante en la rodilla, así que estoy lidiando con ello día a día, lo mejor que puedo y junto a los miembros de mi equipo. He invertido muchas horas en las últimas dos semanas en mi rehabilitación. Probablemente más que si no estuviera lesionado”, apuntó Djokovic.

EFE