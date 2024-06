Doble paliza: Luchador le pidió matrimonio a su novia tras perder un combate… y le dijo que NO (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un luchador de MMA le propuso matrimonio a su novia después de perder su pelea durante el torneo Clash of the Stars (Choque de Estrellas) que se disputó en República Checa el pasado fin de semana. Lukas Bukovaz se arrodilló frente a 20 mil fanáticos y le pidió la mano a su pareja. La joven se llevó las manos a la cara y su respuesta fue contundente.

“Basado en todo lo que ha pasado, creo que probablemente no”, dijo al micrófono. La novia de Bukvaj explicó a todos los presentes que él la había engañado con otra mujer. Tras su respuesta, en el video se ve como un hombre en el ring le arrojó agua a la mujer.

“Amigo, por favor, actúe antes”, escribió el luchador de MMA a través de su cuenta de Instagram después de que su novia rechazara su propuesta de casamiento.

El video, que fue filmado el pasado fin de semana, muestra a Bukys arrodillándose y sacando un anillo mientras su novia, no sabe dónde meterse.

MMA fighter proposed to his girlfriend after a loss and got rejected in front of 20,000 fans ? pic.twitter.com/KcsFuCdJ7Y

— Happy Punch (@HappyPunch) June 23, 2024