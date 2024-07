Hezbolá dispara “decenas” de cohetes contra Israel en respuesta a la muerte de un civil

El grupo chií libanés Hezbolá anunció este martes que ha lanzado “decenas” de cohetes contra el norte de Israel, en respuesta a la muerte de un civil en un bombardeo israelí contra un área ubicada entre las localidades de Zalloutiyeh y Boustan, en el sur del Líbano.

“En respuesta a los ataques del enemigo israelí contra las firmes aldeas meridionales y las casas pacíficas, especialmente en el pueblo de Zalloutiyeh con la muerte de un civil, los combatientes de la Resistencia Islámica bombardearon el cuartel de Kiryat Shmona con decenas de cohetes ‘Katyusha'”, dijo la formación en un comunicado.

Esta tarde, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó del fallecimiento de una persona a causa de un bombardeo perpetrado por cazas israelíes contra una zona a las afueras de Zalloutiyeh y Boustan, muy cerca de la frontera de facto con el Estado judío.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó el lanzamiento de 15 cohetes contra el área de Kiryat Shmona, diez de los cuales fueron interceptados y los otros cinco restantes impactaron sin dejar víctimas, según su versión.

Las fuerzas israelíes han intensificado sus entrenamientos en el norte del país en las últimas semanas ante la posibilidad de que estalle una guerra total contra Hezbolá, con quien están enzarzadas en un intenso fuego cruzado desde el pasado 8 de octubre, un día después del inicio de la guerra de Gaza.

Los enfrentamientos son los peores entre las partes desde la guerra que libraron en 2006 y se teme que puedan derivar en otro conflicto abierto este mismo verano, mientras la comunidad internacional trata de buscar una solución negociada a la crisis fronteriza.

EFE

The fire is licking some residential buildings in Kiryat Shmona, northern Israel, near the Lebanese border. One in eight residents of this city of 24,000 remain here. All in all, some 60,000 inhabitants have left northern Israel

Follow our live updates on… https://t.co/pr87YxvH9y pic.twitter.com/ID9RwHkVf3

— Pierre Klochendler (@P_Klochendler) July 2, 2024