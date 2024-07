Arranca la campaña presidencial rumbo al #28Jul: ¿Existe un bloqueo mediático a la oposición en Venezuela?

Posteado en: CNE, Destacados, Nacionales, Presidenciales

La campaña presidencial en Venezuela inicia formalmente el jueves 4 de julio. Sin embargo, tanto el Gobierno como la oposición llevan meses recorriendo Venezuela para promover votos a su favor en las urnas, ¿reciben el mismo trato mediático?

Por france24.com

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Los mítines de Machado han sido reseñados por medios digitales, internacionales y redes sociales, pero en los grandes medios nacionales no son transmitidos. Desde los canales del Estado se le menciona para descalificarla o responsabilizarla de promover sanciones contra Venezuela, que a juicio del gobierno son la principal razón de la crisis económica que atraviesa el país.

La dirigente —luego de la confirmación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de su inhabilitación— se ha dedicado a recorrer el país para promover el voto a favor del exembajador Edmundo González Urrutia, el candidato sustituto designado a último minuto y de manera unánime por la alianza opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la cual denunció el bloqueo de la candidatura de María Corina Machado.

Durante un conversatorio con jóvenes en Caracas, el 15 de junio de 2024, France 24 consultó al candidato presidencial Edmundo González y a la dirigente María Corina Machado sobre su participación en medios de comunicación nacionales.

La líder opositora respondió con un interrogante: “¿Cuándo fue la última vez que me vieron en un medio de comunicación? Hace año, años. Hay periodistas que van con la mejor intención, cubren nuestros eventos y luego no se lo dejan pasar en sus medios, pero la gente igualito se está enterando. ¿Qué está pasando? La gente que está afuera informa a los que estamos adentro”.

Edmundo González, por su parte, dijo: “La censura que están haciendo con algunos medios, las prohibiciones para que se alojen nuestros dirigentes políticos en el interior del país, todo está muy bien documentado. El Gobierno lamentablemente cree que con cerrar unos medios puede ocultar lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir el 28 de julio”.

Las líneas editoriales, un nuboso mundo

*Marcelo Fernández, reportero de un canal de señal abierta en Venezuela, cuenta que hay ciertas líneas que deben seguir para la cobertura de noticias vinculadas a la oposición:

No se puede decir el nombre ni del candidato opositor ni de María Corina Machado. Las convocatorias de Edmundo González se cubren, pero luego se analiza qué parte irá al aire y no sale con la equidad que debería. Si se habla de detenciones políticas se reseña el nombre de la persona detenida, pero no del partido político al que pertenece. En las primarias de oposición salimos a la calle e hicimos cobertura, pero no salió al aire. (…) Es demasiado difícil y complicado. Estamos intentado hacer de la mejor forma nuestro trabajo. Peleamos con las uñas y dientes nuestro material y contenido

Para *Alejandra González, periodista con más de 15 años de experiencia en medios nacionales, la censura a los medios de comunicación en Venezuela ha pasado por varias etapas en las últimas dos décadas tras la llegada de Hugo Chávez al poder.

Se han registrado ataques físicos a medios de comunicación. Por ejemplo, un artefacto explosivo cerca de la emisora Unión Radio, en La Castellana (este de Caracas), esparció panfletos de un autodenominado Frente Bolivariano de Liberación, mencionando a la periodista Marta Colomina, en 2003.

También el lanzamiento de bombas lacrimógenas al canal de Noticias Globovisión por atacantes con banderas de la Unión Popular Venezolana, en 2009.

En paralelo se han cerrado medios de comunicación. El caso más emblemático fue en 2007, RCTV, un canal con más de 50 años de trayectoria en señal abierta, que salió del aire por orden directa del presidente Hugo Chávez, quien decidió no renovarle la concesión y lo acusó de ser “golpista”.

El más reciente informe de la ONG Espacio Público, que trabaja desde 2002 en la promoción de los derechos humanos en Venezuela, afirma que, después de ese episodio y hasta 2024, se han cerrado al menos 400 medios de comunicación en Venezuela, siendo la radio el medio más afectado con el cese de operaciones de al menos 311 emisoras.

Además, está la compra de medios de comunicación en la que se usaron empresas de otros países como intermediarios y para ocultar a los nuevos dueños, según la investigación del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en 2015, en la cual consta además que se vincularon personas de los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Inicialmente la censura venía dada por las amenazas a los anunciantes para bloquear inversiones en pautas publicitarias. Les advertían que no anunciaran con determinados periodistas, en determinados espacios o en determinados medios, y eso hizo que estrangularan la potabilidad financiera de los medios. Luego vino una camada de gente con recursos para comprar los medios”, relata Alejandra a France 24.

La última etapa, a juicio de la periodista González, ha sido la autocensura de medios digitales y alternativos:

Actualmente el ecosistema de medios de periodismo libre en Venezuela está básicamente constreñido a medios digitales porque incluso podría decir que los medios internacionales tienen problemas para poder hacer coberturas oficiales o ingresar al país si eres corresponsal extranjero. El entorno es bastante complicado”(…) Los medios independientes que continúan siendo privados tienen un tema de autocensura muy grave

¿Una precampaña no televisada es una orden gubernamental?

“En los grandes medios de comunicación nacional no se puede entrevistar ni a la líder opositora María Corina Machado ni al candidato Edmundo González. Eventualmente podrás entrevistar a gente vinculada a la campaña, pero ellos dos están vetados en los medios grandes”, afirma la periodista Alejandra González, quien trabajó durante varios años en uno de los circuitos radiales más importantes del país y afirma haber renunciado por censura.

Consultada sobre si hay una orden expresa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sobre las entrevistas, Alejandra comentó:

Nunca encontrarás una orden impresa de Conatel, pero hay llamadas, un «mira tú sabes cómo es». A lo mejor no te lo dicen expresamente, pero hay una combinación de censura y autocensura

El pasado 28 de abril el candidato opositor Edmundo González Urrutia fue entrevistado por primera vez por el canal Venevisión. Desde entonces no se le ha vuelto a ver en ningún espacio de señal abierta, pese a estar a las puertas de la elección presidencial.

Según ella, los productores están al tanto de que hay ciertas personas a las que no se les puede entrevistar y temas que no se pueden mencionar previendo una sanción por parte de Conatel, como ocurre con “la libertad de expresión, derechos humanos vinculados a temas políticos, desnutrición de niños, crisis económica y casos de corrupción, a menos que sean los casos que denuncia el fiscal general. Se puede hablar de macroeconomía, pero no irse al detalle de cómo afecta a la gente (…) En el caso de la radio, por ejemplo, salen titulares de esos temas en los noticieros, pero no se hacen entrevistas al respecto. Es un esquema perverso de censura y autocensura”.

Sobre las acusaciones de censura por parte del Gobierno no ha existido un pronunciamiento oficial, lo que sí ha pasado es que el presidente denuncia censura también. Nicolás Maduro ha dicho en reiteradas oportunidades que se le “banea” y “bloquea” en las redes sociales.

Según el mandatario, en las redes sociales no se difunden mensajes positivos sobre su gestión.

“Miles de personas en Venezuela y fuera de Venezuela han denunciado el baneo contra mis cuentas de redes sociales, contra mis actividades y contra el país en general (…) No solamente se trata de las sanciones, el bloqueo económico que lo vamos superando, le vamos ganando, sino del baneo comunicacional”, dijo el pasado 19 de mayo durante una transmisión de su cuenta de Tik Tok.

Para leer la nota completa pulse Aquí