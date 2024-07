La razón por la que Kylie Jenner no quiere incluir a Timothée en The Kardashians

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Kylie Jenner ha intentado mantener a su novio, el actor Timothée Chalame t, alejado del reality show de su familia.

La estrella de televisión de 26 años ha estado delante de la cámara desde que era una niña apareciendo en la serie de E!, Keeping Up With The Kardashians, y sigue siendo parte del elenco de su nueva versión de Hulu, The Kardashians, pero se cree que está decidida a no ceder al deseo de su mamá Kris Jenner de involucrar a Timothée.

De acuerdo con una fuente cercana a la empresaria, Kylie quiere mantener su relación con Timothée fuera de ojo público porque quiere que dure.

“Kylie y Timothée van muy bien porque Kylie no lo obliga a formar parte del programa de televisión de las Kardashians… A Kris le encantaría que Timothée presumiera a Kylie por todas partes, pero ella se niega a esto porque en realidad no quiere que sea más espectáculo de lo que ya es. Ella quiere nutrir la relación y que dure…”, dijo la fuente a DailyMail.