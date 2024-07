¿No ha superado a Belinda? Esto es lo que dice la nueva canción de Christian Nodal

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El reconocido cantante de género regional mexicano Cristian Nodal es tendencia nuevamente en redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo éxito ‘No Me 100to Bien’.

Por NTN24

La nueva canción no pasó desapercibida por los seguidores de artista, quienes cuestionaron si aún sigue enamorado de alguna de sus exparejas.

Pues en la canción, nodal habla de un amor que no pudo ser y que a pesar del tiempo no ha podido olvidar.

“Ya me cambié hasta de ciudad solo para no irte a buscar por las noches, cuando la soledad me abraza y no me deja ver y he intentado olvidarte con otras. Ya me tomé como doscientas copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé. Que no me siento bien”, dice uno de los fragmentos de la canción.

Hasta el momento se desconoce si la canción va dedicada a la cantante y actriz Belinda Peregrín o la mamá de su hija, la rapera argentina Cazzu, dos de sus exparejas.

Belinda y Christian Nodal sostuvieron una relación de un año y medio hasta que en febrero de este 2022 el intérprete de ‘Aquí Abajo’ confirmó la separación de la que era su pareja.

El pasado 23 de mayo, el artista anunció a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram su separación de Cazzu.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti”, indicó el artista en su momento.

