“Vota y sé libre”, Ricardo Montaner invitó a los venezolanos a participar el #28Jul (Video)

El cantautor Ricardo Montaner envió este jueves un emotivo mensaje a los venezolanos, para que todos salgan a votar el próximo domingo 28 de julio por un país libre.

A través de un video compartido en sus redes sociales, indicó que una nueva nación despertará ese día y para poder lograrlo, todos deben acudir a los centros de votación.

“Está a punto de nacer una nueva nación, el día 28 Venezuela despertará al porvenir. Depende de todos, absolutamente todos, acudir al llamado a los que piensan igual y a los que piensan diferente”, comentó.

“El día 28 es un día de encuentro y no de divisiones, es una oportunidad que no todos tienen. Es día de reconciliación y por eso este llamado, no dejes de participar si tienes ese derecho, no dejes de acudir y definir el destino y lo que vendrá para los que están adentro y para los que estamos afuera”, agregó.

Ricardo Montaner señaló que a través del voto los venezozlanos pueden ser libres, por lo que insistió en que ninguno se quede callado y salga a ejercer su derecho.

“Solo te pido hermano venezolano en honor a ese país, que un día me permitió llegar para regalarme un futuro que vayas y votes. No te sirve de nada levantar la bandera de tus ideales si no estás dispuesto a contribuir a que esas convicciones se hagan realidad. Ve y vota, vota y sé libre. No te quedes callado y si eliges eso, no te quejes después”, concluyó.