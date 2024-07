EEUU pide que comicios en Venezuela “sean lo más transparentes y confiables”: Se debe permitir un voto seguro

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, pidió garantías para que en Venezuela se pueda ejercer el derecho al sufragio de manera libre.

“Hoy, los venezolanos asistirán a las urnas a votar en una elección presidencial histórica donde podrán decidir realmente. A los votantes venezolanos se les debe permitir un voto seguro y que los procesos electorales sean lo más transparentes y confiables”, expresó el funcionario estadounidense en su cuenta en X.

Este próximo 28 de julio, 10 candidatos se medirán por la Presidencia de la república.

En total serán 21.392.464 venezolanos convocados a votar en la jornada que contará con 15.700 centros y 30.026 mesas de votación.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, las urnas estarán abiertas de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., hora local, y se mantendrán abiertas mientras haya votantes en cola.

Today, Venezuelans will go to the polls to vote in a historic presidential election that can offer voters a real choice. Venezuelans must be allowed to safely vote, and their votes must be accurately and transparently counted.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) July 28, 2024