Jorge Rodríguez no entrega las suyas, pero vocifera que “esas actas chimbas no sirven, son basura”

El vocero chavista Jorge Rodríguez desestimó este martes que las actas de escrutinio presentadas con lujo de detalles por el Comando ConVzla sean válidas para certificar la derrota electoral de Nicolás Maduro y, por ende, la contundente victoria de Edmundo González Urrutia.

“No firmaron en el CNE porque ya tenían todo preparado, porque siempre es lo mismo, recurren a lo mismo, a la mentira y a la imposición desde sus dueños del norte. A mí que no me vengan con cuentos sobre resultados electorales y actas chimbas, yo les puedo imprimir 400 millones de actas que cuentan los glóbulos rojos de cada candidato, pero eso no tiene ninguna importancia, eso es basura, aquí el único que cuenta voto es el CNE”, dijo durante una sesión en el Palacio Federal Legislativo.

“Mientras esta fascista y asesina, porque mandó a matar chavistas ayer y torturar hijos de mujeres, mandó a destruir jardines de infancia, dirigieron un plan hacia los sectores populares para sembrar allí el miedo, ya es absolutamente público y notorio”, agregó.

“Usted puede ser muy imbécil y comprar una maestría en la universidad de Harvard y salir siendo Leopoldo López, un imbécil (…) yo puedo inventar 100 millones de actas donde el 100% de los pueblos del planeta afirman que María Corina Machado es una fascista y poner a sus asalariados, Eugenio Martinez y todos los demás, ‘no, tienen que tener el código tal’, eso es pura basura, pura mentira”, vociferó Rodríguez.

“Está demostrado que el plan de estos sectores de extremismo no era un plan electoral, ellos no estaban participando en unas elecciones, ellos no iban a ciudades y pueblos para convencer a favor del electorado, ellos iban a ciudades a sembrar sus células violentas, a poner el dinero, a distribuir la droga que se iba a utilizar para el momento que decidieran quitarse los ropajes y mostrarse tal cual son, como unos demonios, asesinos, violentos, extremos”, dijo.

“Como no les funcionó la página de las actas, ahora publicaron otras actas refrendadas por Eugenio Martinez, su gurú electoral y en su vida ha estado en un organismo electoral, ni siquiera para escoger a la reina de carnaval de un colegio en Sucre. No es otra cosa que un hablador de paja, asalariado por supuesto y que estaba en una sala situacional con sede en Bogotá, ¿o no Eugenio? Estabas trabajando para imponer el fraude”, acusó en referencia al directo de Votoscopio.