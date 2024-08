Hermana de Sebastián Piñera contó detalles inéditos del accidente en que murió el expresidente de Chile

Posteado en: Actualidad, Internacionales

A seis meses del trágico fallecimiento del ex mandatario Sebastián Piñera, cuyo helicóptero capotó mientras lo pilotaba sobre el lago Ranco (920 kms al sur de Santiago), el 6 de febrero pasado, su hermana Magdalena contó por primera vez detalles del accidente del que ella logró sobrevivir milagrosamente, junto a otros dos ocupantes de la nave siniestrada.

Por Infobae

La “Pichita”, como es conocida cariñosamente en su círculo cercano, contó en entrevista con Revista Sábado de El Mercurio cómo fue la dinámica del accidente, amén de afirmar que hay “muchas cosas” que extraña de su hermano.

Según su relato, antes de subir a la nave su hermano les dio una pequeña charla de seguridad. Sin embargo, al momento de caer el helicóptero “en un segundo, el agua estaba hasta las rodillas, al otro ya llegaba a la cintura, y después me tapó y se oscureció todo”, relató.

“No me acuerdo en qué momento me saqué el cinturón de seguridad, solo que traté de abrir la puerta, pero no pude”, sostuvo.

“Estiré la mano hacia mi compañero de asiento, que era Bautista (Guerrero, hijo de Ignacio Guerrero, amigo del expresidente), empujé el agua y vi que no estaba. Entonces dije: ‘la puerta está ahí’”, agregó.

“Gracias a Dios yo andaba con unos pantalones y una polera muy delgados, lo que me hizo más fácil nadar. Pero cuando venía subiendo, las zapatillas me pesaban y me chupaban hacia abajo”, contó.

