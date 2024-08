¿Morder la medalla? Conmovedora reacción de gimnasta china se hace viral en los Juegos Olímpicos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Zhou Yaqin, gimnasta china de solo 18 años, le está dando la vuelta al mundo esta semana por su tierna reacción al ver que la italiana Alice D’Amato estaba mordiendo su medalla de oro en el podio.

Por Semana

En plena sesión fotográfica, Yaqin miro a sus compañeras de podio y se dio cuenta del gesto que le estaban haciendo a las cámaras.

Para no quedar fuera de onda, la china se llevó la medalla de plata a su boca y desató una ola comentarios en redes sociales, donde alabaron su inocencia frente a un gesto que se ha hecho tradicional entre los deportistas.

Inicialmente, esto se hacía para verificar que se trataba de oro puro, sin embargo, con el paso de los años quedó como una marca registrada entre aquellos que logran subir a un podio olímpico.

This will forever be my favorite Olympic video of all time pic.twitter.com/djstKnBMzY

— Historic Vids (@historyinmemes) August 6, 2024