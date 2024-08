Alberto Fernández negó haber golpeado a su expareja Fabiola Yañez: Alguien la incentivó a denunciarme

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Alberto Fernández habló por primera vez de la denuncia en su contra por violencia de género. El ex presidente negó haber golpeado a Fabiola Yañez, dijo que alguien la incentivó a iniciar la causa, insistió con que probará su inocencia y alegó desconocer los chats en los que la ex primera dama le recrimina por los golpes en el ojo y el brazo.

El ex jefe de Estado afirmó que la ex primera dama no inició la acción penal por decisión propia, sino que “hay alguien que la ha incentivado” y sentenció: “Hay un aprovechamiento político del Gobierno”.

“Yo sigo diciendo lo mismo. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, afirmó el ex mandatario en diálogo con El País de España.

Y agregó: “Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”.

