La pregunta que hace Elon Musk en las entrevistas de trabajo para detectar mentirosos

Elon Musk no es un empresario convencional. El fundador de SpaceX, CEO de Tesla y uno de los nombres más destacados en la tecnología moderna ha demostrado ser un visionario en múltiples campos, desde la exploración espacial hasta la energía renovable. Pero no es solo su capacidad de innovar lo que lo distingue; también posee un enfoque único para seleccionar a quienes lo acompañarán en sus ambiciosos proyectos. El empresario es famoso por hacer una pregunta particular en sus entrevistas de trabajo, una que, según él, es capaz de desenmascarar a los mentirosos.

En el año 2017, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, Musk reveló un aspecto de su proceso de selección que llamó la atención del mundo empresarial. “Cuéntame sobre algunos de los problemas más difíciles en los que has trabajado y cómo los resolviste”, pregunta el fundador de SpaceX a los aspirantes a un puesto en sus empresas. Esta pregunta, que puede parecer sencilla a primera vista, es en realidad una herramienta sofisticada para evaluar la honestidad y la competencia del candidato.

Lo que hace que esta pregunta sea particularmente eficaz es su capacidad para aprovechar lo que la psicología denomina “Gestión de Información Asimétrica” (AIM, por sus siglas en inglés). Según un artículo publicado en la revista Applied Cognitive Psychology, el enfoque AIM “mejora la detección verbal de mentiras al fomentar que los que dicen la verdad proporcionen más información”. En otras palabras, alguien que ha resuelto verdaderamente problemas complejos y desafiantes podrá detallar sus experiencias y soluciones con precisión y claridad. Por el contrario, quienes intentan ocultar la verdad o exagerar sus logros tienden a ofrecer respuestas vagas, evitando los detalles que podrían delatarlos.

El estudio, publicado en diciembre de 2020 en el Journal of Applied Research in Memory and Cognition, respalda esta estrategia. Cody Porter, uno de los autores del estudio, explicó que los pequeños detalles son esenciales en las investigaciones forenses porque “pueden proporcionar a los investigadores hechos que comprobar y testigos a quienes interrogar”. En el contexto de una entrevista de trabajo, estos detalles permiten a los entrevistadores, como Musk, discernir entre la verdad y la falsedad. Los mentirosos, según Porter, “proporcionan poca o ninguna información para ocultar su culpabilidad”, asumiendo que ofrecer más datos facilitaría la detección de sus mentiras.

