Quién fue Alain Delon, el “James Dean francés” que irrumpió en el cine y nunca encontró la felicidad

Alain Delon, fallecido este domingo a los 88 años, fue el actor francés más carismático y famoso de la historia del cine, con un aura oscura de lobo solitario que lo persiguió hasta el final. “Me gusta que me amen como yo me amo a mí”. Para este hombre que hablaba de sí en tercera persona, todo lo que emprendía sólo podía hacerse desmesuradamente. Un estilo que al final de su vida lo persiguió, entre querellas familiares, declaraciones contradictorias y polémicas sobre su carrera y las mujeres.

Por Infobae

Príncipe apuesto o gánster indomable, Delon actuó para varios de los mejores realizadores del séptimo arte y su poder de atracción tal vez sólo haya sido igualado en la historia del cine por Rodolfo Valentino. Otros vieron en él a una versión francesa de James Dean. Fue el hombre ideal de muchas mujeres y el compañero durante un tiempo de bellezas como Romy Schneider, Claudia Cardinale, Simone Signoret o Mireille Darc.

Actor minucioso frente a la cámara, Alain Delon pasará a la posteridad por un magnetismo comparable al que Marilyn Monroe o Brigitte Bardot tuvieron sobre los hombres. Pese a los miles de corazones que robó a lo largo de su trayectoria, la muerte lo encontró solo. “No digo que no haya candidatas. Hay diez, pero ninguna de ellas me conviene para acabar mi vida”, sentenció durante una entrevista que brindó al semanario Paris Match en 2018. Seis años más tarde, no consiguió cambiar esa postura.

Sin dudas, el tiempo transformó el rostro y plateó la cabellera de la fiera solitaria. Acentuó su pose de misántropo desde donde saboreaba la gloria, antes de que ésta lo terminase hartando porque coartaba su libertad. “Estaba programado para el éxito, no para la felicidad. Son dos cosas incompatibles”, dijo en una ocasión. Si bien supo brillar en al menos unas 90 películas, para el final de su carrera apuntó: “Sólo me faltó hacer el papel de Cristo. Ahora ya es un poco tarde”.

Sin embargo, en sus últimos años de vida ya había perdido el gusto por ella. “La vida me importa poco. Lo he visto todo. Pero sobre todo, odio esta época, me da ganas de vomitar”, confesó la estrella, quien tampoco dudo en admitir que, bajo su punto de vista, no había hecho nada trascendental. “Yo no he hecho nada. Dejé la escuela a los 14 años (…) Soy una personalidad fuerte que metieron en el cine. Y puedo decir, sin falsa modestia, que lo logré”, reflexionó.

