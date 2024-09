Alerta en Occidente: régimen de Irán lanzó al espacio el satélite de espionaje Chamran-1

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Irán lanzó con éxito este sábado el satélite de investigación ‘Chamran-1’ que alcanzó una órbita a 550 kilómetros en el espacio y ya mandó sus primeras señales.

“Este satélite pesa unos 60 kilos y su misión principal es probar sistemas de hardware y software para poner a prueba la tecnología de maniobra orbital en diferentes alturas y fases”, indicó la agencia estatal IRNA en un informe.

?? Iran launches new research satellite Chamran-1 into orbit.

Iran says its satellite launches are civilian in nature but the West warns the technology can be used for ballistic missiles.#Iran #Satelite pic.twitter.com/YPLFelYana

— ???? ????????? (@komunistvb) September 14, 2024