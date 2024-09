Más de 13 mil inmigrantes condenados por homicidio viven fuera de los centros de detención en EEUU

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Más de 13.000 inmigrantes condenados por homicidio, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero, viven fuera de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según datos que ICE proporcionó al Congreso a principios de esta semana.

Por NBC News

Los inmigrantes son parte del expediente de “no detenidos” de ICE, lo que significa que la agencia tiene cierta información sobre los inmigrantes y tienen casos de inmigración pendientes en Estados Unidos, pero no están actualmente detenidos porque no tienen prioridad para la detención, están cumpliendo condena en una cárcel o prisión por sus delitos, o porque ICE no puede encontrarlos, dijeron tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Dos de los funcionarios dijeron que no se sabe cuántos están encarcelados porque ICE no siempre tiene acceso a los datos de las agencias policiales estatales y locales.

El director interino del ICE, PJ Lechleitner, envió los datos, recopilados hasta el 21 de julio, como parte de una solicitud enviada en marzo por el representante republicano Tony Gonzales de Texas.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que los datos enviados a Gonzales están siendo malinterpretados y se remontan a cuatro décadas, mucho antes de la administración Biden.

No está claro cuándo el primer migrante de los 13.000 cruzó a Estados Unidos. Dos funcionarios policiales familiarizados con los datos dijeron a NBC News que muchos de los migrantes en la lista de no detenidos de ICE, incluidos delincuentes graves, cruzaron a Estados Unidos bajo administraciones anteriores, incluida la del expresidente Donald Trump .

Un número elevado de inmigrantes no detenidos con condenas penales no es una novedad, aunque ha aumentado en los últimos años.

Un informe del Inspector General del DHS de 2016 concluyó que había 368.000 inmigrantes criminales que no fueron detenidos por el ICE. Según la justificación del presupuesto del año fiscal 2023 del ICE, había 405.786 inmigrantes criminales condenados en la lista de no detenidos al 5 de junio de 2021, poco menos de cinco meses después de que Trump dejara el cargo, lo que indica que muchos cruzaron durante la administración Trump. En julio de este año, según los datos proporcionados por el ICE al representante Gonzales, más de 435.719 inmigrantes criminales condenados estaban en la lista de no detenidos del ICE.

