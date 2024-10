Doménica De Pinto Chimienti desmiente que haya sido detenida en Bogotá y se desvincula de presunta trama corrupta en Pdvsa

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

De Pinto Chimienti señaló que se encuentra “ante una injusta e ilegal persecución judicial en mi contra, en la cual se estaría tratando de utilizar ilegalmente a Interpol y a los órganos del sistema de justicia venezolano”

El pasado 23 de septiembre se dio a conocer la supuesta detención por parte de Interpol de dos venezolanos en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, Colombia, quienes estarían presuntamente implicados en un desfalco a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de 10 millones de dólares en la producción de bombonas plásticas de gas.

Domenica De Pinto Chimienti, una de las personas mencionadas como presuntamente involucrada, desmintió la versión difundida en los medios de comunicación. En carta dirigida a la redacción de lapatilla.com detalla su versión de los hechos,

A continuación la comunicación íntegra de la Sra. De Pinto

Mi nombre es Doménica De Pinto, y me veo en la imperiosa necesidad de interrumpir mi vida cotidiana para desmentir recientes informaciones que han circulado en medios de comunicación tanto en el sur de la Florida, Estados Unidos, como en Venezuela. Lamento muchísimo que antes de publicar esta información, algunos periodistas y medios de comunicación no hayan investigado correctamente antes de difundir datos falsos e imprecisos que han afectado mi reputación y me han expuesto al escarnio público.

Quiero puntualizar que la historia de mi familia en Venezuela se remonta a más de seis décadas, cuando mi padre, Miguel De Pinto Verdi, llegó a Maracaibo procedente de Italia y, a base de esfuerzo y dedicación, construyó uno de los grupos empresariales más importantes de la región. A lo largo de los años, sus empresas, entre las que destacan el Hotel Maruma, El Palacio de los Eventos, entre otras, generaron empleo y oportunidades para muchos. Mi padre falleció en febrero de este año, dejando un legado de trabajo y amor por la familia.

Es cierto que, desde hace varios meses, nuestra familia enfrenta una importante disputa comercial en los tribunales de los Estados Unidos, donde nos vimos obligados a presentar una demanda por crimen organizado y fraude -entre otras graves infracciones-, contra actores privados venezolanos. Asimismo, en Venezuela, hemos interpuesto una denuncia penal ante el Ministerio Público para que investiguen actuaciones irregulares que afectan nuestros intereses en una importante empresa de alimentos del país.

Sin embargo, hemos evidenciado procesos judiciales de dudosa rigurosidad en Venezuela y en consecuencia, hemos sido víctimas de graves violaciones a nuestros derechos, enfrentando lo que parece ser la colusión de operadores de la administración de justicia, quienes posiblemente han actuado alineados a los deseos de los conspiradores.

En el marco de los hechos señalados, me encuentro ante una injusta e ilegal persecución judicial en mi contra, en la cual se estaría tratando de utilizar ilegalmente a Interpol y a los órganos del sistema de justicia venezolano.

Ante la publicación de información falsa en medios de comunicación, portales y redes sociales, relacionados con mi supuesta detención y otros aspectos sobre mi persona, deseo dejar claros cuatro puntos sobre las mentiras que se han propagado sobre mí:

1. No he sido detenida ni arrestada en Bogotá ni en ningún otro lugar. Mientras esta información falsa circulaba, yo me encontraba trabajando, en mi horario laboral, en una ocupación que goza del aprecio y del reconocimiento de la comunidad en EEUU, donde resido desde el año 2018.

2. No soy ni he sido funcionaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ni de ninguna otra empresa pública en Venezuela. Invito a los periodistas a buscar información en los registros correspondientes.

3. Mi participación como suplente del presidente en Gavenplast fue meramente simbólica, como en cualquier empresa familiar. En mi rol de suplente, no participé ni firmé en ninguna negociación comercial, bancaria ni de ninguna naturaleza en representación de la empresa, y no ocupo ese, ni ningún cargo en la empresa desde el año 2018. Ese mismo año, vendí mis acciones de participación minoritaria.

4. He sido informada recientemente por mi hermano Francisco, que Gavenplast mantiene una deuda bancaria con BANCOEX derivada de un crédito, en donde marcha un proceso entre la empresa y el banco, para la restructuración del financiamiento recibido; cuyo pago inicial esta siendo procesado.

En vista de todos estos hechos, agradezco la rectificación de la información absolutamente falsa que se ha publicado en su medio, en redes y en cualquier otra vía de distribución en la que esta acción de desinformación haya circulado.