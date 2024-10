Netflix canceló “Kaos” tras la primera temporada, demostrando que Zeus tenía razón

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Variety ha confirmado que Netflix ha cancelado Kaos, su nueva serie sobre la influencia del Panteón Griego en el siglo XXI, protagonizada por Jeff Goldblum como un Zeus cada vez más paranoico, tras solo una temporada y poco después de su debut el 29 de agosto.

La noticia de la cancelación se conoció originalmente a través de una publicación eliminada de Instagram de la coestrella de Goldblum, Aurora Perrineau, donde la actriz escribió: “Bueno… esta me dolió. Explicar cómo me siento es realmente difícil, pero lo intentaré. Cuando comencé a audicionar para este show, sabía que era especial, principalmente porque los guiones de Charlie Covell resonaban conmigo de una manera que pocas cosas lo habían hecho. Conocía a todos estos personajes y los amaba a todos—cada defecto, todo. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente orgullosa. Estoy, por supuesto, orgullosa del trabajo de todos y del cuidado que dieron a este proyecto, porque, déjenme decirles, dejaron todo en el set”.

“Pero también me encontré orgullosa de mí misma, y eso es algo con lo que he luchado. Cuando me eligieron, no podía creer que alguien me viera. Una chica que no solo es una minoría sino también una sobreviviente de SA—y me estás diciendo que alguien cree que podría ser una de las protagonistas de un show, tener autonomía, mi propia misión, y ser lo suficientemente deseable para ser el interés amoroso no solo de un humano increíble, sino de dos? ¿Yo era digna de eso? Todo lo que sucedió desde ese momento en adelante realmente cambió mi perspectiva. Todos fueron brillantes y únicos. Cada actuación me sorprendió y emocionó. No puedo creer que pude hacer esto con todos ustedes. Hicimos algo raro, oscuro, hilarante, retorcido y absolutamente trágico—algo totalmente humano. Este es un sentimiento que planeo llevar conmigo. Gracias por permitirme ser su Riddy. Fue el mejor momento de mi vida.”

No es la primera cancelación…

El destino de Kaos es el último de una serie de cancelaciones recientes en Netflix, incluyendo That ’90s Show, Dead Boy Detectives, Uncoupled, The Brothers Sun, Ratched y Obliterated. Según un nuevo informe de What’s On Netflix, la razón de esta decisión fue que las cifras simplemente no estaban allí: en sus primeras cuatro semanas, la serie acumuló solo 14.90 millones de vistas, o como prefiere decirlo la red, “98.90 millones de horas vistas.” En su cuarta semana al aire, Netflix cambió la serie de KAOS: Season One a KAOS N/A, lo que sugería que había sido degradada a serie limitada. Hoy, podemos confirmar que esto es cierto.

