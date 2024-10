Dayana Cristina Duzoglou: ¿Vivimos inmersos en varios episodios de Black Mirror? Conoce la tecnología que dejó de ser ficción

Posteado en: Opinión

La Distopía que Ya No Es Ficción: Black Mirror como Espejo de la Sociedad Contemporánea

En el mundo que transitamos con asombro, muchos cinéfilos y seriéfilos hemos tenido la tentación de haber vivido, de alguna manera, lo que algunas series y películas de ciencia ficción o no, reflejan. A veces, con mis amigos hemos hablado del tema y no podemos evitar ser conspiranóicos y pensar, ¿Será que los productores y guionistas de Hollywood nos están mandando metamensajes para que empecemos a familiarizarnos con los cambios por venir? ¿A donde nos dirigimos como aldea global, en donde no cesan las guerras cada vez más quirúrgicas y de alta precisión tecnológica, los virus pret-a-porter y los eventos climáticos que arrasan con ciudades en América o Asia, indiferentemente? Si, Kim Jong-Un, se levanta de mal humor, ¿podría repentinamente surgir el exterminio de nuestro pálido punto azul al que llamamos Tierra? Aunque parezca que cada uno de nosotros vivimos en pequeñas burbujas pre-diseñadas por algoritmos, siento que nos conectan las mismas cosas, y los eventos que ocurren en series como Black Mirror, parecen muchas veces, vaticinios ineludibles que las tecnologías disruptivas están haciendo realidad. Es por eso que, quizás, las series como Black Mirror nos están diciendo que ya solo tenemos la única opción de adaptar nuestra humanidad a mejores maneras tecnológicas de vivir. “La tecnología no es buena ni mala; pero tampoco es neutral” como ha recalcado Melvin Kranzberg, tantas veces.

Según un estudio de la Universidad de Stanford (2023), el 78% de las innovaciones tecnológicas presentadas en la ciencia ficción de la última década ya son realidad o están en desarrollo avanzado. Este fenómeno, denominado “anticipación tecnológica narrativa”, no es casualidad: los guionistas de series como Black Mirror trabajan estrechamente con futurólogos y expertos en tecnología para crear escenarios que, más que fantasías, son proyecciones informadas de tendencias tecnológicas emergentes.

El Eco Digital de los Muertos: Cuando el Duelo se Vuelve Virtual

El episodio “Be Right Back”, de la serie Black Mirror (ya no es una fantasía distópica. En China, los “cementerios digitales” son una realidad creciente. La empresa Bababa Digital Life ha desarrollado algoritmos que analizan miles de interacciones digitales de personas fallecidas para crear “gemelos digitales” que pueden mantener conversaciones con sus seres queridos.

HereAfter AI, una startup estadounidense, ya ofrece servicios de “inmortalidad digital” mediante IA conversacional, permitiendo a las personas crear versiones digitales de sí mismas que sobrevivirán a su muerte física. En el año 2023, más de 50,000 personas utilizaron estos servicios.

La Revolución Política Digital: Cuando los Algoritmos Gobiernan

El episodio “The Waldo Moment”, aunque pareció exagerado en su momento, hoy es una realidad palpable. En el año 2024, “AI Steve”, un candidato virtual impulsado por IA, participó en elecciones locales en Nueva Zelanda, generando un debate global sobre la elegibilidad de entidades no humanas en procesos democráticos.

Un estudio del MIT Media Lab (2024), sugiere que los algoritmos de IA podrían identificar patrones de corrupción con una precisión del 89%, superando significativamente a los métodos tradicionales de auditoría y estos softwares han mejorado gracias a la tecnología Blockchain, tecnología que podría garantizar que los ciberpolíticos, no cometan actos de corrupción, con una precisión del 99.99%.

Biotecnología en Vuelo: De la Ficción a la Polinización Robótica

El Proyecto RoboBees de Harvard ha desarrollado micro-robots capaces de polinizar cultivos, una tecnología que parecía ciencia ficción en “Hated in the Nation”. Walmart, por su parte, ha invertido $50 millones de dólares estadounidenses en iniciativas de polinización artificial, anticipando una crisis potencial de polinizadores naturales.

Inmersión Total: La Realidad Virtual como Nueva Realidad

Apple Vision Pro y Meta Quest han transformado la experiencia inmersiva, acercándose peligrosamente a los escenarios de “Playtest”. Un estudio de Nature Neuroscience (2024) advierte sobre los efectos neuroplásticos de la exposición prolongada a entornos virtuales.

Neuroenlaces y Consciencia Digital: El Próximo Salto Evolutivo

Más allá de “Arkangel”, Neuralink ha logrado implantar con éxito interfaces cerebrales en humanos. Los avances en neurotecnología prometen tratamientos revolucionarios para condiciones neurológicas y, a la vez, plantean preguntas fundamentales sobre la privacidad mental y la autonomía cognitiva.

Conclusiones: El Futuro es Ahora

La convergencia entre Black Mirror y nuestra realidad no es coincidencia, sino el resultado de una aceleración tecnológica sin precedentes que no nació de ignorar los hechos del pasado. El desafío no es detener la innovación más “flamante”, sino garantizar que el desarrollo tecnológico sirva siempre al bienestar humano sin comprometer nuestra esencia y mucho menos, sin convertirnos en depredadores de otros seres humanos.

Como sociedad global, nos encontramos en una encrucijada que va más allá de un tiempo relativo: la tecnología nos ofrece posibilidades extraordinarias que conllevan riesgos existenciales delicados que no podemos ignorar.

