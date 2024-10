Luis Manuel Aguana: Carta póstuma a Mateo Sánchez

Posteado en: Opinión

Con mucha tristeza y mayor frustración doy parte del lamentable fallecimiento ayer de nuestro amigo, compañero y directivo fundador de la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, Sergio Matamoros Pulido, luchador de muchos años de este esfuerzo de convencer a los venezolanos de la necesidad de pensar y transformar el país desde adentro. En los últimos años, Sergio se distanció de la militancia permanente que exigía este esfuerzo conjunto, debido a una dolencia pulmonar que acabó finalmente con su vida. Hoy en ANCO, de nuevo, nos encontramos de luto por la pérdida irreparable de uno de nuestros más importantes bastiones intelectuales.

Pero no quisiera decirle adiós a Sergio Matamoros Pulido (porque al final uno no se despide de nadie, sino que lo vuelve a encontrar más adelante porque para allá vamos todos) sin antes plantearle a Mateo Sánchez, el seudónimo que usaba para sus batallas intelectuales, un último intercambio suyo para la posteridad. Porque el debate era para Sergio un alimento indispensable para su alma intelectual que se manifestaba en la confrontación de ideas. No lo puedo dejar ir sin mostrarle a quienes no le conocieron un cruce de pareceres como los que solíamos tener, aunque sean póstumos.

Las discusiones con ese maestro eran magistrales, valga la redundancia, y como el educador nato que fue, todas sus referencias siempre comenzaban con una historia que determinaba un corolario como lógica conclusión. Extrañé esas historias desde el mismo momento en que su enfermedad las hizo imposibles, porque oírlo era un verdadero deleite en el recorrido anecdótico de la historia de Venezuela y del mundo.

Sergio, así como otro compañero que partió antes que él, Hinderburgo Becerra, habían abandonado un retiro laboral y político muy bien ganado de su vida por perseguir el sueño del cambio que le propusimos al país, El Gran Cambio de ANCO (ver El Gran Cambio, una Propuesta apara la Refundación de Venezuela, en https://ancoficial.blogspot. com/p/documentos- fundamentales.html).

Y como no voy a poder, por designio de Dios, continuar debatiendo con Sergio, preferí, antes de realizar una reseña biográfica de este ser humano excepcional, que era mejor dirigirle una carta, que quizás por aquellos avatares de la física cuántica, quien sabe si le llegue donde esté, y a la vez darle un tiempo para que tenga una respuesta para cuando nos consigamos de nuevo y seguir la discusión.

Par ponerlos antes en contexto, Sergio era un individuo muy pragmático, político de la “real politik”, muy aterrizado de la realidad, que adhirió al sueño de ANCO porque estaba convencido que era imprescindible, pero que dada su muy particular manera de ver la realidad lo veía muy difícil –si no imposible- hacerlo realidad con los actuales componentes atrasados de la política venezolana. Él era una especie de “cable a tierra” del resto de soñadores que creemos que Venezuela, si bien no tiene ahora las condiciones, no significa que no exista madera para construirlas. Que ese sueño hay que trabajarlo y concretarlo. Y eso, mis queridos amigos, es una discusión eterna… Pero a pesar de eso, las diferencias nunca nos distanciaron, sino más bien nos complementaron.

De los extensos debates con Sergio he escogido una selección especial de párrafos y frases del “arsenal” de Matías Sánchez, ocurridos en una época dura del país entre octubre de 2017 y enero de 2018, que me servirán para esta carta póstuma, y que a su vez les darán a ustedes una idea precisa del talante discursivo que destacaba en nuestro amigo Sergio Matamoros Pulido, y de lo consustanciado que estaba con el cambio que impulsamos para Venezuela. Aquí les va la carta:

Estimado Sergio,

Te escribo esta carta póstuma muy triste por tu partida sin despedida. Bueno, supongo que es mejor una despedida a la francesa que una desaparición sin excusas, que aunque se parezcan no son lo mismo, porque en la primera siempre se cuenta con el que se va. Y nosotros siempre pudimos contar contigo a pesar de tu manera pragmática de ver el mundo.

Antes que nada quiero agradecerte la deferencia y la infinita paciencia que tuviste con este novato que siempre fui –y todavía soy permanentemente en aprendizaje constante- de la política venezolana. Fuiste uno de mis mejores y más apreciados maestros. Debo decirte, aunque tarde, que fuiste quizás uno de mis mejores profesores de postgrado de la práctica política de Venezuela. Y eso no se aprende en un aula universitaria, sino en el día a día del fragor político. ANCO ha sido para mí esa escuela de postgrado en Ciencias Políticas, siendo tu uno de los mejores profesores. Difícilmente se podría encontrar en una sola persona un conocimiento tan enciclopédico del anecdotario histórico y político de nuestro país, y que compartiste desinteresadamente con todos nosotros ya en el otoño e invierno de tu vida.

Creo que salir de tu retiro, empujado por Hinderburgo Becerra para dedicarlo a esta cruzada Constituyente, ha sido lo más acertado que hiciera ese alocado y espectacular llanero cuando en sus peripecias fue reclutando gente con experiencia y honestidad política, con la mas desinteresada pasión venezolanista, como diría un “paisano” tuyo de Mérida, Alberto Adriani, aunque supimos tarde que naciste en San Cristóbal.

¡Y vaya que Hinderburgo no se equivocó! Porque resumir en dos párrafos lo que perseguimos para Venezuela es un legado que resulta imperecedero:

“Siempre he creído y sigo creyendo que el objetivo es “EL PROYECTO PAIS” Venezuela Reconciliada (ahora El Gran Cambio). DESCENTRALIZAR el poder público, DESCONCENTRAR las competencias centralizadas en CARACAS, es tarea indispensable para el DESARROLLO de la PROVINCIA y de TODOS y cada uno de los venezolanos. En este momento parece ser NUESTRA alternativa INDEPENDENTISTA pues resulta insostenible que cada centímetro que crece el desarrollo del centro del país sea a costa de muchos centímetros que decrece la ESPERANZA de los habitantes de la provincia.”

“Que el LIBERTADOR no hubiera convencido a PÁEZ y a SANTANDER de la necesidad de acordar la constitución de la gran nación federada del sur ha permitido que NO hayamos sido los ESTADOS UNIDOS DEL SUR DEL CONTINENTE AMERICANO, el gran SUEÑO BOLIVARIANO que llevó al PRÓCER a decir en SANTA MARTA: “si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro””.

Pero en tu insistencia de maestro no lo dejaste allí, puntualizando en pocas palabras la esencia de nuestra lucha en ANCO:

“Parafraseándolo podría decir:

La lucha está planteada, DESCENTRALIZACIÓN contra centralismo; LIBERTAD contra opresión e imposición;

DEMOCRACIA contra dictadura;

JUSTICIA contra barbarie;

PAZ contra zozobra;

PROSPERIDAD contra desesperanza;

AMOR contra odio;

RIQUEZA contra pobreza;

DESARROLLO contra ignorancia;

COMPETENCIA contra pasividad;

LUCHA contra entrega;

ÉXITO contra fracaso.

Entonces, allí estaremos, contribuyendo pero avanzando.”

Pero precisaste también nuestros errores y nuestras carencias que discutimos en ANCO hasta la saciedad en cada oportunidad que conversáramos de esto. El problema, mi querido y desaparecido amigo, es que faltarán muchos como tú para echar a andar este Proyecto. Pero no descansaremos hasta encontrarlos. Porque no solo se trata de dinero –que es necesario- se trata también de mucha gente honesta y de buena voluntad, como lo fuiste tú, para ponerlo en el funcionamiento en beneficio de los ciudadanos y no de sus bolsillos:

“La ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE -ANCO- alcanzó a delinear TODO UN PROYECTO para UNIR y CONGREGAR la mayor suma de voluntades disímiles en una institución -ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE de carácter ORIGINARIO- para revisar, analizar y acordar un PROYECTO DE PAÍS, Venezuela RECONCILIADA (ahora El Gran Cambio), que nos incluyera a TODOS en la tarea de rescatar la LIBERTAD y desarrollar la DEMOCRACIA. Creo que la carencia de recursos económicos constituyó causa envolvente y diluyente de los HERMOSOS, RESPETABLES y ACERTADOS ESFUERZOS, de quienes con tal objetivo nos congregamos.”

Es por eso que nos aterrizaste en la realidad dura de la política venezolana, incluso llegándonos a señalar como ingenuos. Y tal vez tuviste mucha razón. Si no lo fuéramos, tal vez no hubiera existido un Chávez o un Maduro en primer lugar. Sin embargo, de las tragedias también nacen las oportunidades y surgen los verdaderos conductores de pueblos. Si no hubiese existido una Declaración de Independencia por parte de unos soñadores, nunca se habría revelado al mundo un Simón Bolívar…:

“Como suelen decir los abogados:

La RAZÓN sin la FUERZA es INGENUIDAD UTÓPICA y la FUERZA sin la RAZÓN es la BARBARIE.”

“De manera tal, mi apreciado amigo, que CREO haber integrado un grupo de venezolanos estudiosos, respetables, meritorios, soñadores, ingenuos y con muy poco sentido práctico, habiendo llegado al extremo de que el trabajo realizado terminó siendo el instrumento del gobierno para burlarse de nosotros y de VENEZUELA entera con ese remedo de constituyente comunal.”

“Somos soñadores y eso no es malo y además es necesario, pero siempre que lo adornemos de algún aderezo. Nuestros políticos, nuestros partidos políticos, los de HOY y los de AYER, han sido, continúan siendo CENTRALISTAS, y luchadores en contra de la DESCENTRALIZACIÓN, y, NOSOTROS, los convencidos, racionalmente, de la necesidad de impulsar la DESCENTRALIZACIÓN fortaleciendo el poder municipal para el ejercicio de la CIUDADANÍA tal y como se indica en el “PROYECTO PAÍS VENEZUELA RECONCILIADA vía CONSTITUYENTE (hoy El Gran Cambio) de carácter ORIGINARIO” o NO hemos logrado convencer a las mayorías o hemos fracasado en el intento o la ruta propuesta para ser instrumentada es equivocada.”

Eso es posible Sergio, pero seguimos en la lucha, a pesar de que el tiempo y las enfermedades den de baja a miembros destacados como tú. El régimen pudo haber utilizado nuestro trabajo “ingenuo” de manera artera, y tal vez no hayamos logrado todavía convencer a las mayorías, o quizá nosotros seamos los equivocados. Pero eso no significó nunca, como siempre discutimos, que ESO ERA LO QUE HABÍA QUE HACER, explicándole a los venezolanos con un Proyecto en la mano como El Gran Cambio, el camino que había que transitar para salir del subdesarrollo, independientemente de quienes estuvieran al frente del país. Dejaré hoy con esta carta a los venezolanos tu planteamiento y que ellos saquen sus propias conclusiones, mostrando los argumentos que siempre esgrimiste, como el mejor homenaje que le puedo hacer a la claridad y la honestidad de criterios que siempre acompañaron tu vida.

A pesar de todas estas diferencias estuviste con nosotros, y quiero dejar constancia aquí para propios y extraños que esto es lo más valiente que alguien pueda hacer cuando acompaña a otros en una cruzada de cambios: seguir unidos a pesar de las diferencias. Porque esa ES LA ESENCIA DE UN DEMÓCRATA. ¡Aquí deseo dejar constancia de eso para que los políticos aprendan como se hace!

“Ahora bien, todo esto lo digo y hago porque en contrario a lo que algunos han pensado y otros siguen pensando, Sergio Matamoros Pulido está convencido, sigue convencido y seguirá luchando por llevar a la discusión y decisión final el “PROYECTO PAÍS VENEZUELA RECONCILIADA” (ahora EL GRAN CAMBIO), como el experimento que permitirá impulsar la PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL DESCENTRALIZADA CON ÉNFASIS Y FORTALECIMIENTO DEL PODER MUNICIPAL PARA EL MEJOR EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA y para que en VENEZUELA nunca más un CAUDILLO o un MESÍAS intenten someter territorio y gente para lo cual es necesario conquistar la LIBERTAD y la DEMOCRACIA que NUNCA tuvimos.”

“Cuando los POLÍTICOS despierten de su letargo, confusión y desequilibrio, se encontrarán construyendo la CONSTITUYENTE ORIGINARIA para buscar el acuerdo para montar el proceso descentralizador y desconcentrador de las competencias nacionales para fortalecer el MUNICIPIO y promover y estimular la PARTICIPACIÓN CIUDADANA según lo indicado en el “PROYECTO PAÍS VENEZUELA RECONCILIADA VÍA CONSTITUYENTE DE CARÁCTER ORIGINARIO” (ahora EL GRAN CAMBIO).”

“Finalmente, amigo LUIS MANUEL AGUANA, todo lo indicado muestra que la AGENDA de la VENEZUELA de HOY enero 2018 (lo que quieren CONSCIENTE o SUB-CONSCIENTEMENTE los venezolanos) es conseguir alguien CREÍBLE, ALEJADO de la CONFRONTACIÓN POLÍTICA cuya preocupación y competencia estén atadas a resolver la CRISIS ECONÓMICA y de SEGURIDAD CIUDADANA.”

“Nadie está dispuesto a invertir tiempo y recursos, tan disminuidos, en la DESCENTRALIZACIÓN ni en la DESCONCENTRACIÓN de la administración pública ni en el FORTALECIMIENTO del PODER MUNICIPAL para un ejercicio conveniente de CIUDADANÍA, eso que ES LO QUE SE DEBEMOS HACER, eso, la gente NI LO ENTIENDE ni lo quiere, lo cual no quiero decir que, debamos abandonarlo. Por el contrario, ESO es NECESARIO, IMPULSARLO Y DESARROLLARLO para instrumentación de la verdadera solución.”

“Pero, si queremos PARTICIPAR y en esa participación ACTUAR promover un GRAN ENCUENTRO NACIONAL para REVISAR, DISCUTIR y ACORDAR en ejercicio de la LIBERTAD y en DEMOCRACIA, el PROYECTO PAÍS VENEZUELA RECONCILIADA VÍA CONSTITUYENTE ORIGINARIA tenemos, NO HAY OTRA VÍA, que ser promotores de la GRAN UNIDAD NACIONAL que convoque, exija y logre que, TODOS los aspirantes coloquen sobre la mesa, SU RENUNCIA TEMPORAL a sus ASPIRACIONES y se lancen a BUSCAR UN CANDIDATO DE CONSENSO que proyecte una buena imagen y genere confianza para la superación de la crisis económica y de seguridad ciudadana que ES LO QUE INTERESA AL 82% de los venezolanos.”

“Después, solo después y NO AHORA, tendremos la responsabilidad, y la posibilidad de que, en LIBERTAD y DEMOCRACIA, sin TERRORISMO ni NARCOTRÁFICO convoquemos el GRAN ENCUENTRO NACIONAL, la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE de carácter originario para ACORDAR EL PAÍS QUE NECESITAMOS Y QUEREMOS.”

Mejores palabras que esas imposibles de superar en este momento que lloramos tu partida Sergio, o mejor dicho Mateo Sánchez, como suscribías tus ideas. Lo que sí puedo decirte, porque como ya sabes estas palabras me las escribiste a principios de 2018, te adelantaste en ese tiempo al 2024 –eso es lo que hace un político consumado como lo fuiste tú- al anticipar lo que hizo María Corina Machado al renunciar a sus aspiraciones a favor de Edmundo González Urrutia como candidato de consenso, al punto que hasta el porcentaje acertaste en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Al ser esta una carta pública, me disculpo por anticipado, por extenderme, y por querer que se conocieran en profundidad tus valores y tus ideas por la que hoy te honramos, Sergio Matamoros Pulido, alias Mateo Sánchez. Este es mi homenaje hoy para ti.

Trataremos en ANCO de ser menos ingenuos y más diligentes mi querido amigo. Creo que te lo debemos. Y aunque nunca podremos estar a tu altura filosófica, tus enseñanzas no caerán en un saco roto y seguirán vigentes como las de todos aquellos de ANCO que se han ido antes que tú, en esta lucha que no termina todavía. Las ideas que esbozaste seguirán allí a pesar de que a todos nos toque por viejos reunirnos contigo adonde estés, porque este país está condenado a tener éxito, aunque sea en homenaje a ciudadanos insignes como tú, porque como bien dijiste, TENEMOS RAZÓN. Eso no te lo quitará nadie…

Recibe un fuerte abrazo fraterno e infinito mi querido amigo, que te dure hasta que nos volvamos a ver…

Luis Manuel Aguana

Caracas, 17 de Octubre de 2024

Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana