Se conocieron por internet, fueron de vacaciones a Venezuela y acabaron detenidos por “terrorismo”

El pasado domingo 22 de septiembre, Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, un peruano que vive en Estados Unidos desde hace 30 años, viajó de Cúcuta (Colombia) a Táchira (Venezuela), en moto taxi. Tanto él como su pareja, Carolina Chirinos Zambrano, y una amiga de ella, Raymar Pérez Alvarado, habían pasado unos días de vacaciones en territorio colombiano. “Renzo iba a conocer a la familia de ella, a quien le llevaba varios presentes”, le dice a Infobae Patricia Castillo, tía del peruano-estadounidense.

Por Sebastiana Barráez | Infobae

Explica que “él pasaba en moto, mientras que Carolina y Raymar iban en taxi donde también iban las cosas que Renzo le llevaba a la familia de ella, así como el equipaje de él. Cuando paran el taxi en el Punto de Control El Peracal, él también se para y todos terminan detenidos”.

Infobae obtuvo información confirmada que, entre los detenidos, además de Renzo, Carolina y Raymar, está el mototaxista tachirense David Josué Misse Durán y el taxista de la Línea Occidente, Alejandro José Betancourt.

Relata que desde el primer momento que desaparece intenta averiguar lo que sucedió con su sobrino, pero nadie le daba información. No podía viajar porque en la cancillería peruana le dijeron que no podían garantizarle su seguridad en Venezuela.

La primera vez que logran saber de él, luego de casi un mes buscándolo, es cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo presentó como parte de una supuesta conspiración terrorista para atentar contra Nicolás Maduro, con implicación de organismos de Inteligencia de Estados Unidos y España.

Se asombra que en la foto enseñada por Cabello sobre su sobrino se le vea muy delgado. “Renzo es fornido, vea la diferencia entre el video que él me envió desde Cúcuta y la foto que mostró el ministro Cabello”, dice en conversación con Infobae.

“Mi sobrino vino a Perú el 4 de abril en un viaje que hizo para el reencuentro de su promoción de colegio. A través de una aplicación de citas en línea, conoce aquí en Perú a Carolina y entablaron una relación que se mantuvo aun cuando él se fue a Estados Unidos: es una relación reciente, pero siguieron comunicándose con mucha frecuencia. Yo le hice algunos depósitos de dinero a Carolina”.

Estuvo desaparecido

El 19 de septiembre Huamanchumo sale de Ontario hacia Colombia, “donde se encuentra con Carolina, donde están unos días juntos y luego pasan a conocer a la familia de Carolina en Venezuela. El sábado 21 en la noche es la última comunicación que tengo con él, donde hablamos de un vestido que me mandó a hacer para la hija de Carolina: ella tiene cuatro hijos”.

Agrega que su sobrino tiene, con varias parejas, seis hijos: cinco mujeres y un varón. “El 22 ellos viajan a Venezuela y ahí perdimos comunicación. Me comuniqué con la Cancillería aquí en Perú y la respuesta fue que ‘las relaciones diplomáticas no existen’. Me tomaron la declaración y me dijeron que se comunicarían con el poco personal consular que estuviera en Venezuela, pero aún hoy no he recibido información alguna”.

“Incluso me comuniqué con el cónsul de Colombia David Hadad Clavijo, pidiéndole ayuda. Mi sobrino no es ningún guerrillero; mire las fotos familiares, él es un padre que se dedica a trabajar para el sustento de su familia. Renzo hasta ahora ha vivido en la casa familia, con mi mamá y mi hermana”.

A Patricia Castillo le resulta insólito que el Ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, señale a su sobrino de terrorista porque está tatuado. “Renzo tiene el tatuaje de un inca peruano, porque es muy nacionalista, aunque tenga residencia estadounidense”.

“Mi sobrino es inocente. Nada de lo dice el señor Diosdado es cierto. No sabemos qué hacer. Mi sobrino estuvo desaparecido 28 días mientras yo traté por todas las vías de saber qué había pasado con él. Renzo es peruano por nacimiento y está, desde hace 30 años, en Estados Unidos, país al que se fue por asilo político, porque es hijo de quien fuera viceministro de economía en el primer gobierno de Alan García”.

“Él trabaja en Estados Unidos como officer security (oficial de seguridad) de artistas. Él ha sido seguridad de Marc Antony, de Juan Gabriel”.

Entre los regalos que llevaba Renzo Huamanchumo a la familia de su novia, “había unos artefactos como un televisor, un microondas y otros”, finaliza Castillo.

